Zelenszkij Londonban is mindent megtett, hogy mentse a bőrét

Az ukrajnai háborút lezáró béke biztonsági garanciáiról, az orosz és az amerikai államfő a héten tartandó egyeztetéséről szóló tervről és a dróngyártásba történő beruházásról is egyeztetett az ukrajnai elnök Londonban - derült ki Zelenszkij X-en közzétett üzenetéből.

Az elnök szerdán Keir Starmer brit kormányfővel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral tartott megbeszélést, amelybe virtuálisan bekapcsolódott J.D. Vance amerikai alelnök is, csütörtökön pedig Starmerrel kétoldalú megbeszélést is folytatott a Downing streeten. Zelenszkij elmondta, a megbeszéléseken Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin államfő a héten Alaszkában tartandó egyeztetéséről is beszéltek.

"Részletekbe menően átbeszéltük azokat a biztonsági garanciákat, amelyek valóban tartóssá tehetik a békét, ha az Egyesült Államoknak sikerül rábírnia Oroszországot, hogy vessen véget a gyilkolásnak és bocsátkozzon érdemi, lényegi diplomáciai tárgyalásokba" - írta az ukrajnai elnök.

Elmondta, hogy tárgyaltak továbbá az ukrán hadsereg és védelmi ipar erősítése érdekében működő programokról, kiemelve: Ukrajna "minden forgatókönyv esetén" meg fogja őrizni erejét.

A Kijev és London közötti, száz évre szóló partnerségi szerződéssel összefüggésben Zelenszkij elmondta, az egyezményt Ukrajna még ebben a hónapban ratifikálni szeretné.

A dróngyártásba történő beruházásokra kitérve Zelenszkij kiemelte, hogy hazája jelentős mértékben lenne képes megemelni a gyártási kapacitást, azonban sürgős szüksége van további finanszírozásra.

"A drónoknak kulcsfontosságú szerepük van a frontvonalban, Ukrajna gyártási kapacitásai pedig kivételesen jók; ezért az ebbe történő beruházás stratégiai szinten képes befolyásolni a helyzetet" - szögezte le.

A megbeszélésekről a brit kormányfő hivatala is közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy Starmer és Zelenszkij szerint az alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozón valódi előrelépés érhető el, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök tettekkel bizonyítja, hogy készen áll békét kötni.

Európa tovább önti a fegyvert az ukránokat mészárszékre küldő kijevi rezsimbe

Eddig másfél egymilliárd dollár értékű fegyver beszerzését ajánlották fel Ukrajna számára európai szövetségesei - jelentette be Zelenszkij az X-en.

"A mai napig 1,5 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzést ajánlottak fel számunkra az európai szövetségeseink, az Ukrajna kéréseinek elsőbbséget biztosító NATO-kezdeményezés révén pedig a NATO tagországok együttműködhetnek az amerikai gyártmányú fegyverek Ukrajna számára történő beszerzésében. Ez egy olyan mechanizmus, amely valóban erősíti a védelmünket" - írta az elnök.

A részletekre kitérve hozzátette, hogy Hollandia 500 millió dollár, Dánia, Norvégia és Svédország együttesen szintén 500 millió, Németország pedig további 500 millió dollár értékű fegyver beszerzéséről döntött.

(MTI nyomán)