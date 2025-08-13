Háború :: 2025. augusztus 13. 13:03 ::

Pánik Kijevben a Putyin-Trump találkozó előtt: Zelenszkij Berlinbe repült, hogy mentse a menthetőt

Berlinbe repült az ukrajnai elnök, hogy ott a német kancellár társaságában online megbeszélésre üljön össze szerda délután Donald Trumppal és a NATO több európai tagjának vezetőjével két nappal Vlagyimir Putyin és az Egyesült Államok elnökének alaszkai találkozója előtt – írja a Reuters.

President Zelensky has arrived in Berlin — he will meet with Chancellor Merz and take part in videoconferences with Trump, J.D. Vance, European leaders, and NATO Secretary General Rutte. pic.twitter.com/pNyPZHYZds August 13, 2025

Zelenszkij Friedrich Merzcel külön is tárgyal, és délután közös sajtótájékoztatót tartanak, továbbá megbeszélés lesz a "tettrekészek" koalíciójának tagjai között is – értesült az Unian.

A megbeszélést Zelenszkij és a korábban közös közleményt kiadó vezetők – a német kancellár, a brit, az olasz és a lengyel kormányfő, a francia és a finn elnök, valamint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen – azért kezdeményezték, hogy tisztázzák az európai álláspontot, mielőtt az orosz elnök és Trump Ukrajna rovására állapodnának meg, túlzottan az orosz érdekeket érvényesítve.





This has “Mum please tell dad” vibes 🇺🇸🇺🇦🇩🇪 Zelensky comes to Berlin, so he can call Trump with Merz together.This has “Mum please tell dad” vibes pic.twitter.com/Kaig3OLKNv August 13, 2025

Putyin jó előjelekkel mehet a pénteki találkozóra, nemcsak azért, mert Trump különmegbízottja, Steve Witkoff találkozója után amerikai részről többször elhangzott, hogy Oroszország az általa indított háborúban az Ukrajnától elfoglalt területekből bizonyosan megtarthatna valamennyit, hanem azért is, mert a hét elején rég nem látott előretöréssel javította pozícióit Kelet-Ukrajnában.

🇩🇪🇺🇦🎥 Zelensky has already met with German Chancellor Merz during his visit to Berlin. pic.twitter.com/spJebiOucv August 13, 2025

Putyin közvetlen célja, hogy megszerezze Donyeck megye teljes területét – ehhez több komolyabb erődítés állja útját, részben a most orosz részről sikeres előretöréssel kimozdított frontvonalon Pokrovszk környékén, valamint északabbra Szlovjanszk és a megye ideiglenes székhelyeként szolgáló Kramatorszk térségében –, valamint, hogy bebiztosítsa a részlegesen ellenőrzött Herszon és Zaporizzsja megyékben megszerzett területek feletti ellenőrzést, és elfogadtassa a 2014-ben visszacsatolt Krím feletti orosz fennhatóságot.

Zelenszkij kedden azt bizonygatta, hogy Ukrajna nem vonul ki Donyeck megyéből, és nem ad át területeket az agresszornak, a front jelenlegi helyzete azonban nem az emberhiánnyal is küszködő és az utóbbi időben a hadvezetésben is akadozó ukrán hadseregnek kedvez.

Számháborúval próbálkozik Kijev, de ha az 531-18 aránynál kisebbet hazudtak volna, talán hihetőbb lenne

Az orosz-ukrán háborúban egyik fél sem különösebben árulja el, hogy mekkorák a saját veszteségeik, ebben most egy kicsit kivételt tett az ukrán elnök – vezeti fel a kijevi propagandaszámokat az Euromaidan Press.

Zelenszkij azt állítja, a frontvonalon a veszteségek továbbra is 1:3 arányban oszlanak meg, méghozzá a támadók javára. Ebben az esetben ez a negatív helyzet, mivel a több veszteséget jelent.

A zsidó politikus az augusztus 11-i adatokat hozta fel erre példaként:

az orosz oldal veszteségei: összesen 968 fő veszteség, 531 halott, 428 sebesült és 9 elfogott katona;

az ukrán oldal veszteségei: összesen 340 fős veszteség, 18 halott, 243 sebesült és 79 eltűnt személy.

Az elnök által közölt további állítólagos adatok:

a teljes személyi állományban 1:3 előny mutatkozik Oroszország javára;

tüzérség szempontjából 1:2,4-es fór mutatkozik Moszkvának;

de FPV-drónok tekintetében 1,4:1 előnyben van Ukrajna.

Azzal persze nem dicsekedett el, hogy az oroszok éppen számottevő sikereket érnek el a frontvonalon, különösen Donyeck megyében, ahol az elmúlt napokban komoly áttörésről számoltak be.

