693 napja tart a mészárlás a Gázai övezetben - a Nyugat tevőleges vagy hallgatólagos támogatása mellett

693 napja tart a vérengzés a Gázai övezetben, és semmiféle jele nincs annak, hogy a megszállók megelégelték volna a mészárlást. Sőt, újabb és újabb légi és tüzérségi csapásokat hajtanak végre a „világ legerkölcsösebb hadseregének” katonái – teszik mindezt az Egyesült Államok és a nyugati világ aktív támogatása, illetve hallgatólagos beleegyezése mellett. Igaz, a Földgolyó különböző pontjain zajlanak tiltakozó akciók a népirtás megállítása érdekében, a gazdasági-politikai vezető rétegek azonban semmit nem akarnak, vagy éppen nem tudnak tenni az öldöklés megállítása érdekében. A budapesti kormány és a magyarországi média, valamint az értelmiség mellébeszélése, illetve hallgatása ebben az ügyben pedig egyenesen vérlázító.

Íme, az elmúlt 24 óra főbb eseményei, amelyeket a Palinfo összegzett.

Helyi orvosi források kora reggel óta 30 polgári személy halálát jelentették. Az áldozatok izraeli lövöldözés következtében vesztették életüket, sokakat közülük segélyelosztó helyek közelében öltek meg. Deir al-Balah-ban három palesztin földművelő életét oltották ki izraeli harci gépekről kilőtt lövedékekkel. Egy ember meghalt, többen megsérültek, amikor segélyre váró emberek csoportjára lőttek a megszállók Nitsarim mellett; a sérülteket az Al-Awda Kórházba szállították. Al-Nuseiratban, Khan Yunistól délkeletre egy 13 éves gyermek esett áldozatul, amikor az izraeli erők menekült családok sátraira nyitottak tüzet. A Tal Al-Hawában található Al-Nimr család otthonát ért csapás nyomán öten meghaltak és többen megsebesültek. Az Al-Bureij táborát ért történt tüzérségi támadás következtében két haláleset és több sebesülés történt. A sérülteket az Al-Nuseiratban található az Al-Awda kórházba szállították.

Izraeli katonák lövéseket adtak le Al-Nuseirat tábortól északra, Nitsarim környékén. Dróntámadás érte Khan Yunis egyik kerületét, az övezet északi részén pedig Jabalia Al-Nuzla, Al-Zarqa, valamint Abu Iskandar településeket. Folyamatosan lövik a megszállók Gáza városának Al-Shujaira negyedét. Gáza déli részén Al-Rayisban, Al-Sabrában dróntámadások történtek. Hangos robbanások rázták meg Al-Zajtún és Al-Szabra városrészeket, tüzérségi lövések érték Dzsabalia Al-Nuzlát és az észak-gázai Óvárost.

Csütörtök este két civil halt meg egy sátrakra mért csapásban a Khan Yunisban található Mawasi, illetve Sharia Court körzetében. További 4 civil vesztette életét Al-Bureij tábor bejáratánál, Abu Asi állomás mellett. Ugyancsak csütörtökön további 5 ember életét oltották ki az izraeli csapatok, amikor tüzet nyitottak palesztinok egy csoportjára Dzsabalia Al-Nuzlában, a Halima Al-Saadiya iskolától nem messze. További két ember meghalt, egy pedig megsebesült egy lakóépületre mért csapásban Gáza város nyugati részén, az Al-Azhar csomópont közelében. Drónok robbantak Al-Szabrárában, és légitámadás célpontja volt egy ház az övezet északi részén fekvő Beit Lahiya központjában.

A Gázai Egészségügyi Minisztérium adatai szerint 2023. október 7. óta az övezetben 62 966 ember halt meg, 159 266-en megsebesültek, az eltűntek száma pedig 10 ezerre tehető. Több, mint kétmillió palesztin él kényszerű menekültként a teljes pusztítás közepette. A gyermekáldozatok száma eléri a 19 ezret. Az éhség és az alultápláltság 317 ember halálát okozta, köztük 121 a gyermek. Életét vesztette továbbá 1590 orvos, illetve ápoló, a polgári védelem 123 alkalmazottja, 245 újságíró és 754 rendfenntartó, illetve a segélyezés megszervezésében tevékenykedő személy. A palesztin hatóságok 15 ezer esetben adtak hírt civilek, családok lemészárlásáról, mely borzalmak nyomán 14 ezernél több család tagjainak nagyobb része vagy mindegyike meghalt. 2500 családot teljesen töröltek a polgári nyilvántartásokból.

A tűzszünet 2025. március 18-i felbomlása óta 11 121 halálesetet jegyeztek fel, és 47 225 sebesülés történt. A segélyelosztó helyeken – melyeket ez év május 27. óta támad az izraeli hadsereg - 2180-an haltak meg, 16 064-en megsérültek, és 45-en eltűntek. Sok palesztin állítja, hogy a magát „Gázai Humanitárius Alapítványnak” nevező izraeli-amerikai szervezet alattomos ténykedése nagymértékben hozzájárult az élelmiszersegélyekre várakozó palesztinok körében történt számtalan tragédiához.

Palesztin kormányzati és ENSZ-források szerint Gáza épületeinek több mint 88%-a megsemmisült, ami meghaladja a 62 milliárd dolláros költséget. Az izraeli haderő jelenleg a Gázai övezet 77%-át ellenőrzik. A felfoghatatlan pusztítás következtében megrongálódott vagy megsemmisült 149 iskola és egyetem (126 részlegesen), 828 mecset (167 részlegesen) és 19 temető.

G.B.

(A szerző olvasónk.)