A zsidó harci törpe megetette hazugságaival a befolyásolható Trumpot: már ő is teljes terület-visszafoglalásról delirál

Donald Trump szerint Ukrajna – az Európai Unió és a NATO támogatásával - képes lehet teljesen visszanyerni az Oroszország által elfoglalt területeit - az amerikai elnök erről közösségi oldalán fejtette ki a véleményét kedden.

Donald Trump Truth Social-ön megjelent bejegyzésében arra alapozta a véleményét, hogy "teljes mértékben megismerte és megértette" Ukrajna és Oroszország katonai, valamint gazdasági helyzetét. "Idővel, türelemmel és Európa pénzügyi támogatásával, valamint különösen a NATO-val, az eredeti határok, ahonnan a háború indult, nagyon is opciónak számítanak" - fogalmazott az elnök.

Kifejtette, hogy Oroszország három és fél éve folytat "céltalanul" egy olyan háborút, amit egy "igazi katonai hatalom" kevesebb mint két hét alatt megnyert volna. Hozzátette, hogy ez egy "papírtigrishez" teszi hasonlatossá Oroszországot.

Donald Trump szerint Oroszország nagy gazdasági bajban van, ami azt jelenti, hogy itt az idő Ukrajnának cselekedni. Megjegyezte, hogy "egyébként" mindkét országnak – Ukrajnának és Oroszországnak – is jót kíván, ugyanakkor közölte, hogy az Egyesült Államok továbbra is ellátja a NATO-t fegyverzettel, amivel a katonai szervezet "azt tehet, amit akar".

Trump vámok "nagyon erős" körét helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, és Európától is hasonló lépéseket vár

Donald Trump vámok "nagyon erős" körét helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, de ehhez Európától is hasonlóan hatásos lépéseket vár - az amerikai elnök erről az ENSZ Közgyűlésének általános vitáján tartott felszólalásában beszélt kedden New Yorkban.

"Arra az esetre, ha Oroszország nem áll készen, hogy megállapodjon a háború befejezéséről, az Egyesült Államok teljes mértékben felkészült vámok nagyon erős körének bevezetésére, amelyek megállítanák a vérontást, és azt gondolom, hogy nagyon gyorsan" - fogalmazott Donald Trump.

Az elnök kifejtette: ahhoz, hogy az általa kilátásba helyezett vámok hatásosak legyenek, az európai országoknak ugyanolyan intézkedéseket kellene megtenniük, mint, amelyeket az Egyesült Államok tervez.

Donald Trump felszólalásában ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy India és Kína, mint az orosz energiahordozók elsőszámú vásárlói, az elsődleges finanszírozói az Oroszország által viselt háborúnak.

Az amerikai elnök megismételte, hogy az ukrajnai háború lezárásának elérését sokkal könnyebbnek gondolta, amit arra alapozott, hogy mindig jó kapcsolatokat ápolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Egyben megismételte azt a véleményét, hogy az orosz-ukrán háború soha nem tört volna ki, amennyiben 2022-ben ő az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump az ENSZ-közgyűlés keretében rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel. Zelenszkij a megbeszélés előtt közölte, arról szeretne beszélni az amerikai elnökkel, miként lehet elérni, hogy bizonyos európai országok leállítsák az orosz kőolaj- és földgáz-vásárlást. (Az eredmény: Trump kilátásba helyezte, hogy ráveszi Orbánt, álljon le az orosz olaj vásárlásával

Donald Trump elnök kétoldalú megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is, aki egyetértését hangoztatta az amerikai elnökkel abban, hogy Európa teljes mértékben megszüntesse az orosz energiahordozók vásárlását. A brüsszeli politikus azt hangoztatta, hogy Európa már jelentősen csökkentette gázellátását Oroszország felől, teljes mértékben megszüntette az orosz szén vásárlását, és a kőolaj-beszerzés is jelentősen visszaesett orosz forrásokból. Egyben hozzátette, hogy az Európai Unió szankciókat tervez azokra a kikötőkre, ahol az orosz cseppfolyósított földgáz Európába érkezik, valamint vámot szándékozik kivetni az Európába érkező orosz kőolajra is.

(MTI nyomán)