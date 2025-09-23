Háború :: 2025. szeptember 23. 22:16 ::

Trump: igen, le lehet lőni a NATO-tagállamok légterébe engedély nélkül behatoló orosz repülőgépeket

Donald Trump amerikai elnök szerint a NATO-tagállamok lelőhetik az orosz repülőgépeket, ha azok engedély nélkül behatolnak légterükbe.

– Igen, így gondolom – válaszolta Trump egy újságírói kérdésre.





pic.twitter.com/wT0vCj6rKI Trump says NATO should shoot down any Russian aircraft in their airspace. September 23, 2025

Később azonban óvatosabban fogalmazott, amikor arról kérdezték, hogy az Egyesült Államok csatlakozna-e az ilyen akcióhoz:

A körülményektől függ. De tudják, nagyon erősen támogatjuk a NATO-t.

Mint ismert, a NATO-tagállamok légiereje az elmúlt hetekben többször is riadót fújt orosz drónok és repülőgépek miatt, amelyek engedély nélkül hatoltak be a szövetség országainak légterébe. Az európai szövetségesek hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén figyelmeztetést intéztek Oroszországhoz, hogy le fogják lőni azokat az orosz gépeket vagy drónokat, amelyek a jövőben megsértik a NATO légterét.