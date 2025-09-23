Anyaország, Háború :: 2025. szeptember 23. 22:30 ::

Trump kilátásba helyezte, hogy ráveszi Orbánt, álljon le az orosz olaj vásárlásával

Donald Trump amerikai elnök a New York-i ENSZ-közgyűlés keretében Volodimir Zelenszkijjel tartott találkozóján kijelentette, hogy befolyásolni tudja Magyarország orosz olajvásárlásának leállítását, írja az Index.



Fotó: Al Drago / Reuters

– Ő a barátom, még nem beszéltem vele, de úgy érzem, ha megteszem, lehet, hogy leáll, és azt gondolom, meg fogom tenni – nyilatkozta Donald Trump a találkozón.





[President Trump]:

Well, he's a friend of mine. I have not spoken to him.

[Q]: Mr. President, Orbán is refusing to stop buying Russian oil.
[President Trump]:
Well, he's a friend of mine. I have not spoken to him.
But I have a feeling if I did, he might stop. And I think I'll be doing that.
September 23, 2025

Az ukrajnai elnök maga is szóba hozta a témát, amikor arról beszélt, hogy "hogyan lehet megállítani egyes európai országokat abban, hogy orosz olajat és gázt vásároljanak". Hozzátette: "nem vagyok biztos abban, hogy a magyarok készek erre, de minden a jövőben dől el".

Ukrajna "jó munkát végez"

Az amerikai elnök elismerően nyilatkozott Ukrajna harcáról: "Ukrajna nagyon jó munkát végez ennek a nagyon nagy hadseregnek a megállításában. Ez elég elképesztő. Ez egy olyan háború, amelynek három-négy nap alatt kellett volna véget érnie. Az emberek azt mondták, hogy nagyon gyors lesz" – mondta az amerikai elnök.

Donald Trump kiemelte: "Ez nem jó dolog Oroszországnak. Ennek gyorsnak kellett volna lennie. Szóval Oroszország nem néz ki túl előkelően, miután most már három és fél éve tart, igaz? Körülbelül három és fél éve tart ez a nagyon kemény harc".

Egy hónap múlva kiderül

Trump szerint "a legnagyobb előrelépés az, hogy az orosz gazdaság szörnyű most. Összeomlik". Amikor arról kérdezték, hogy továbbra is megbízik-e Vlagyimir Putyinban, Trump azt válaszolta: "körülbelül egy hónap múlva megmondom".

A találkozó az Ukrajna számára biztonsági garanciákat tárgyaló folyamat részeként zajlott, amelyben több mint huszonöt ország részvétele várható. Donald Trump azonban egyelőre nem adott konkrét választ arra a kérdésre, hogy Ukrajna számára az EU-hoz hasonló biztonsági garanciákat nyújt-e majd Amerika. "Ez később jön szóba. Erről beszélni fogunk. Remélhetőleg egy kicsit később lehetőségünk lesz erről beszélni. Egy kicsit túl korai még erre a kérdésre válaszolni" – mondta.

Frissítés: "a valóságot nem tudjuk megváltoztatni"

Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A miniszter a bejegyzéséhez mellékelte az Indexen kedden megjelent cikket, amely szerint Donald Trump Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozón.

(MTI nyomán)