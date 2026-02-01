Háború, Külföld :: 2026. február 1. 17:34 ::

Mose Jaalón: az izraeli kormányt uraló zsidó felsőbbrendűségi ideológia a náci fajelméletre emlékeztet

Mose Jaalón, volt izraeli hadügyminiszter az X-en legutóbb megejtett bejegyzésében terroristáknak nevezte a palesztinokra támadó, gyilkoló és javaikat elrabló, felperzselő zsidó telepeseket. A telepeseket támogató, felelősségre nem vonó izraeli kormányról szólva pedig leszögezte: az izraeli kormányt uraló zsidó felsőbbrendűséget hirdető ideológia a náci fajelméletre emlékeztet. Jaalón végezetül beismerte, hogy igaz volt Jesajáhu Leibowitz professzornak, aki hangoztatta: az izraeliek egy másik nép feletti uralmuk következtében judeonácikká válnak – írja a maannews.com. Egy hír, amelyet a zsidóbérenc MTI és csatolt médiafelületei „elfelejtettek” megismertetni a magyarokkal.

A zsidó felsőbbrendűség ideológiája

Mose Jaalón (becenevén: Bogie), Izrael korábbi miniszterelnök-helyettese, hadügyminisztere, a hadsereg vezérkari-főnöke és a katonai hírszerzés (AMAN) főnöke az X platformon tett legutóbbi bejegyzésében a megszállt Ciszjordániában egyre gyakrabban és intenzívebben garázdálkodó, a palesztin őslakosok életét is veszélyeztető támadásokat végrehajtó zsidó telepeseket terroristáknak nevezte. Jaalón felrótta a Binjámin Netanjáhu vezette izraeli kormánynak, hogy az illetékes hatóságok azért nem tartóztatják le a palesztinokat egyre súlyosabban támadó zsidó telepeseket, mert szinte az egész kormányon a zsidó felsőbbrendűség domináns ideológiája uralkodik.



Mose Jaalón (fotó: aa.com.tr)

Jaalón az X-en bejegyezte: 2026. január 27-én éppen a nemzetközi holokauszt napon tartott izraeli megemlékezésen vett részt, amikor kapott egy üzenetet, miszerint zsidó telepes csőcselék a Hebron –hegy déli részén megtámadta a palesztinokat, elhajtották (ellopták) az állataikat és felégették javaikat. A volt hadügyminiszter hozzátette: a palesztin falura rátámadó zsidó telepesek a rabláson kívül több helybelit is megsebesítettek, egy személynek betörték a koponyáját, de a zsidó telepesek sokáig megakadályozták a mentők kiérkezését a faluba.

Videón a zsidó telepesek jószágrablása és gyújtogatása

(Megkerestük a Mose Jaalón említette, s a zsidó telepesek január 27-ei jószágrablásáról és gyújtogatásáról szóló hírt a világhálón, s erről ezt találtuk: 1. A Palesztina TV sugározta azt a térfigyelő-kamera által rögzített jelenetet, amikor zsidó telepesek a megszálló izraeli katonák fedezékében (!) a Hebron városától délre levő Hirbet el-Halává (خربة الحلاوة) palesztin faluból elrabolják, elhajtják a palesztinok juhait és kecskéit. 2. Az El-Gád TV képsorai pedig azt örökítették meg , hogy palesztinok oltják a zsidó telepesek által kirabolt juhhodályt, illetve a lángok közül mentik a még ép deszkákat – H. J.)

Mose Jaalón a fentebb leírt rablótámadással kapcsolatban bejegyezte: a zsidó telepesek támadásáról szóló üzenet vétele után azonnal kapcsolatba lépett az illetékes izraeli biztonsági hatóságokkal, és ígéretet kapott, hogy kivizsgálják az esetet. „Ám eddig egyetlen zsidó terroristát sem tartoztattak le, s ez visszatérő gond számos hasonló incidens után” – írja Jaalón. A volt hadügyminiszter ezután az elszámoltathatóság hiányát azzal magyarázta, hogy a megszálló rendfenntartó erők a „rasszista és fasiszta nemzetbiztonsági miniszter, Itamár Ben-Gvír tárcájának, míg az Általános Biztonsági Szolgálat (Sábák – שבכ) a zsidó felsőbbség ideológiája képviselőinek vannak alárendelve”.

Érzékeny összehasonlítás

Jaalón hozzáfűzte: Jiszráél Kac jelenlegi hadügyminisztert azzal is vádolják, hogy megakadályozza a palesztinok elleni támadásokat végrehajtó zsidó telepesek, úgynevezett adminisztratív letartóztatásba vételét. Az izraeli kormány egy másik héjája, Becalél Szmotrics pénzügyminiszter pedig járműveket bocsát az illegális telepes előőrsök létrehozóinak a rendelkezésére, s ezzel nyomást gyakorol a palesztinokra, hogy elhagyják a földjeiket. Hozzátette: az izraeli kormányt uraló zsidó felsőbbrendűséget hirdető ideológia a náci fajelméletre emlékeztet, mondom ezt annak ellenére, hogy ez érzékeny összehasonlítás.



Mose Jaalón vezérkari főnökként (fotó: izraeli hadsereg szóvivősége)

A túl késői felismerés

Jaalón a hadügyminiszterként és az izraeli hadsereg vezérkari főnökeként szerzett korábbi tapasztalataira hivatkozva hangsúlyozta: igaza volt Jesájáhu Leibowitz, izraeli gondolkodónak (filozófus, a Jeruzsálemi Héber Egyetem professzora, a Héber Enciklopédia főszerkesztője – H. J.), amikor arra figyelmeztetett, hogy az izraeli polgárok egy másik nép feletti uralom következtében judeonácikká válnak. Ezután így folytatta: túl későn ismerte fel az általa „zsidó hegemóniának” nevezett jelenség veszélyét Izrael jövőjére nézve. „Igen, Leibowitznak igaza volt, én pedig tévedtem” – tette hozzá.



Palesztinok oltják a tüzet (fotó: El-Gád TV)

Az etnikai tisztogatás beismerése

A maannews.net hírportál végezetül megjegyzi: egy 2024 novemberében adott interjúban Jaalón azt állította, hogy Izrael etnikai tisztogatást folytat a Gázai övezet északi részén, majd később megerősítette kijelentéseit, és a térségben az Izrael által elkövetett háborús bűncselekményekről beszélt.

A Gázai övezetben 2023. október 8-án kitört háború kezdete óta a megszálló izraeli hadsereg és a zsidó telepesek Ciszjordániában is fokozták támadásaikat, beleértve a gyilkosságokat, letartóztatásokat, házrombolásokat, kitelepítéseket és a zsidó települések kibővítését. A hivatalos palesztin adatok szerint a megszállt Ciszjordániában elkövetett támadásokban eddig legalább 1 108 palesztint gyilkoltak meg, s több mint 11 500 ember megsebesült, és több mint 21 000 embert pedig letartóztattak.

Hering J. – Kuruc.info