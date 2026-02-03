Háború :: 2026. február 3. 19:40 ::

Svédország és Dánia több százmillió euró értékben szállít légvédelmi rendszereket Ukrajnának

Svédország és Dánia 2,6 milliárd svéd korona (250 millió euró) értékben fog légvédelmi rendszereket szállítani Ukrajna számára - jelentette be közösen tartott sajtótájékoztatóján a dán és a svéd védelmi miniszter Göteborgban.

Pal Jonson svéd és Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter elmondta: a svéd BAE Systems Bofors által fejlesztett, TRIDON Mk2 típusú, mobil légvédelmi tüzérségi rendszerekről van szó, amelyek képesek cirkálórakéták és nagy hatótávolságú drónok lelövésére. Svédország 2,1 milliárd koronával, Dánia pedig félmilliárddal járul hozzá az eszközök biztosításához - tették hozzá.

Pal Jonson azzal indokolta a döntést, hogy "Ukrajna légvédelmi képességei sajnos jelentős nyomás alatt álltak az elmúlt hónapokban". Kiemelte, hogy az új rendszert "rekordgyorsasággal, a harctéri tapasztalatok alapján" fejlesztették ki, "hiszen az ukránoknak nagy szükségük van rá Oroszország nagy hatótávolságú, megnövekedett csapásmérő képességével szemben".

Hozzátette: "ez az adomány megfelelő alapot adhat Ukrajna számára ahhoz, hogy ha úgy gondolja, létrehozhassa saját légvédelmi zászlóalját; de nekünk is lehetőséget ad arra, hogy erősítsük vele a svéd hadiipar gyártási kapacitását".

(MTI)