Háború :: 2026. március 3. 12:58 ::

Netanjahu: a háború: béke

Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni katonai akciói nem fognak végtelen háborúba torkollni, és hosszabb távon elősegíthetik a térség békéjét - mondta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn a Fox News amerikai hírtévében.

"Nem lesz végtelen háború" - szögezte le az izraeli miniszterelnök Sean Hannitynek adott exkluzív interjújában. Elmondása szerint az iráni "terrorrezsim most a legsebezhetőbb helyzetben van, mióta 47 évvel ezelőtt elvette Irán irányítását a bátor iráni néptől, ezért az Irán elleni művelet gyors és döntő kimenetelű lesz". "Megteremtjük a lehetőséget arra, hogy az iráni nép átvehesse az irányítást saját sorsa felett, és saját, demokratikusan választott kormányt alakítson, amely teljesen megváltoztatja az országot" - fogalmazott.

Netanjahu hangsúlyozta, hogy az iráni rezsim megdöntése "számos békeszerződés megkötését" tenné lehetővé a régió más muszlim államaival, ami "megváltoztatná a világot", és egy olyan békés korszak köszöntene be, amelyről még álmodni sem mert senki. Külön kiemelte Szaúd-Arábiát, amely "sokat nyerhet" az iráni rezsim bukásából, ami közelebb hozhatja az országot Izraelhez.



Az átok és az áldás - így agitált a gázai mészáros az ENSZ ülésén 2024-ben (fotó: John Angelillo/UPI)

Az izraeli miniszterelnök felidézte, hogy Donald Trump elnökkel közösen már jelentős eredményeket értek el a béke előmozdítása érdekében: együtt közvetítettek, és elősegítették az Ábrahám-megállapodásokat, amelyek négy arab állammal kötött békeszerződéseket foglaltak magukban. "Most, hogy közösen lépünk fel Irán ellen, lehetőségünk nyílik további békeszerződések előterjesztésére. Ez nem egy végtelen háború, hanem a béke kapuja, pontosan az ellenkezője annak, amit sokan állítanak" - mutatott rá.

Netanjahu azt is hazudta, hogy Izrael nem "rángatta bele" az Egyesült Államokat egy Irán elleni háborúba. "Donald Trump a világ legerősebb vezetője, azt teszi, amit helyesnek tart Amerika és a jövő generációi számára. Irán elkötelezett az Egyesült Államok elpusztításában, és ezt Trump elnök is jól tudja" - fogalmazott.

Az Epic Fury nevű közös amerikai-izraeli hadműveletről elmondta: azért kellett most cselekednünk, mert ők (irániak) is így tettek. "Miután megsemmisítettük a nukleáris létesítményeiket és ballisztikusrakéta-programjukat, azt hihetnénk, hogy tanultak a leckéből, de ez nem így történt, mert javíthatatlanok. Teljesen fanatikusak az Egyesült Államok elpusztításában. Új létesítményeket és földalatti bunkereket építettek, amelyek néhány hónapon belül ellenállóvá tették volna rakéta- és atomprogramjukat külső támadásokkal szemben" - mutatott rá.



Amerikát elpusztítani... hát persze. Valójában csak a cionista terrorállamra jelentettek fenyegetést a perzsák (kép forrása: Fb/FT)

"Ha most nem léptünk volna, utólag már nem tehettünk volna semmit. Akkor célba vehették volna Amerikát, zsarolhattak volna, fenyegethettek volna minket és mindenkit a térségben" - fogalmazott.

(MTI nyomán)