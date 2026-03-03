Háború :: 2026. március 3. 07:26 ::

Rubio elismerte: Izrael miatt háborúznak Iránnal

Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta- és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn.



Fotó: Ken Cedeno/Reuters

A miniszter a Kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, hogy a támadások intenzitása a következő szakaszban fokozódhat.

"Hatalmas mértékű károkat szenvednek el, és nem fogom a taktikai erőfeszítéseink részleteit megosztani, de a legkeményebb csapások csak most következnek az amerikai hadsereg részéről. A következő szakasz még inkább büntető jellegű lesz Iránra nézve, mint a jelenlegi" - fogalmazott Marco Rubio.

Hozzátette, nem tudja, mennyi időt vesz majd igénybe az Irán elleni offenzíva, de azt hangoztatta, hogy a világ "biztonságosabb" hely lesz, amikor lezárul.

A miniszter többi között azzal támasztotta alá a hadsereg bevetésének szükségességét, hogy Irán egy éven belül "az egész világot túszul ejtette volna", mert olyan szintre növelte volna drón- és rakétaarzenálját, ami "érinthetetlenné" teszi.

Marco Rubio azt is közölte, hogy a Trump-adminisztráció "100 százalékban" teljesítette törvényben foglalt kötelezettségét, amikor a Kongresszus kijelölt nyolc vezető tisztségviselője felé előzetesen jelezte a küszöbön álló katonai akciót. Hozzátette, a törvény előírása arról szól, hogy a törvényhozás tagjait 48 órán belül kell tájékoztatni a hadsereg bevetésének körülményeiről.





Az amerikai Kongresszus több tagja az Irán elleni katonai akciót követően jelezte, hogy megpróbálnak törvényt elfogadtatni, ami megköti az elnök kezét a háborús jogköröket illetően.

Marco Rubio hétfőn a Kongresszusban törvényhozókat tájékoztatott az Irán elleni katonai akció körülményeiről - írja az MTI.

Ami a hírükből "véletlenül" kimaradt: Rubio elismerte, hogy Izrael hozta őket lépéskényszerbe: a zsidók ugyanis mindenképpen támadni akartak, Amerikának pedig csatlakoznia kellett, hogy ők csaphassanak le először, különben sokkal súlyosabbak lettek volna a veszteségeik a perzsa válasz következtében: