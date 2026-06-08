Háború :: 2026. június 8. 06:32 ::

Ukrán dróncsapás ért egy személyvonatot a Krímben

Ukrán dróncsapás érte egy Moszkva-Szimferopol útvonalon közlekedő személyvonat mozdonyát, az előzetes információk szerint egy ember életét vesztette, egy pedig megsebesült - közölte Szergej Akszjonov, az Ukrajnától elcsatolt Krím vezetője hétfőn a Max-csatornáján.

"Egy ellenséges drón által a Moszkva-Szimferopol járatú személyvonat mozdonyára mért csapás következtében előzetes adatok szerint a mozdonyvezető megsebesült, a mozdonyvezető segédje meghalt, az utasok nem sérültek meg" - írta Akszjonov.

A Krímben közlekedő összes személyvonatot evakuálták, közülük háromnak az utasait autóbusszal szállítják a régió központjába. További nyolc szerelvényt megállítottak.

(MTI)