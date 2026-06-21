Háború, Külföld :: 2026. június 21. 23:27 ::

Kosztyantinivkai és limani előretörésről számolt be az orosz védelmi minisztérium

Az orosz hadsereg folytatta az előretörést a donyecki régióban lévő ostromlott Kosztyantinivka és Liman városban - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz erők Kosztyantinivka délnyugati részén folytatták a szétszórt ukrán csoportok felszámolását, és elfoglaltak 104 épületet. A beszámoló az ukrán veszteségeket mintegy 85 katonában, egy harci páncélozott járműben, 16 gépjárműben, egy tüzérségi lövegben, 24 szárazföldi robotrendszerben és 25 drónirányító állásban adta meg. A TASZSZ hírügynökség szerint az orosz hadsereg vasárnap kimenekítette az első hat polgári lakost.

Limanban a moszkvai tájékoztatás szerint északnyugaton haladt előre az orosz hadsereg, és elfoglalt 12 harcálláspontot, valamint 53 épületet. A minisztérium szerint az ukrán fél ott több mint 30 katonát, egy páncélozott járművet, egy kisteherautót és négy szárazföldi földi robotrendszert veszített el. Scsurove településen, egy egykori üdülőépületben a légierő megölte a Limanból visszavont 63. ukrán gépesített dandár mintegy 30 emberét.

Kosztyantinivka és Liman elfoglalása lehetővé tenné az orosz hadseregnek a donyecki régió utolsó ukrán erődített övezetének, a Szlovjanszk-Kramatorszk agglomerációnak az átkarolását.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1450 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel egy katonai reptér infrastruktúráját, valamint olajfinomító, üzemanyagellátási és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, üzemanyagraktárakat, logisztikai központokat, egy drónösszeszerelő műhelyt, nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőszerkezetek raktárait, egy harckocsit és 17 egyéb páncélozott harcjárművet, két rakéta-sorozatvetőt, egy önjáró és egy vontatott 155 milliméteres tarackot, nyolc irányított légibombát, továbbá 491 repülőgép típusú drónt és négy legénység nélküli motorcsónakot.

A helyi hatóságok több régióból jelentettek vasárnap ukrán drón- és tüzérségi támadást. Szevasztopolban délutánig négy alkalommal rendeltek el légiriadót.

A Belgorod megyei Kraszjana Jaruga községben egy férfi, Donyeckben pedig egy nő megsebesült. A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá volt Zaporizzsja megyében lévő községnél drónszilánkok kárt okoztak egy menetrendszerinti távolsági autóbuszban.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) bejelentette, hogy terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított az elcsatolt Krím Kercsi-félszigetének polgári infrastruktúrája ellen pilóta nélküli repülőszerkezetekkel vasárnapra virradóra végrehajtott támadás ügyében. A támadásban péntek reggeli bejelentés szerint négy ember életét vesztette, 28 pedig megsebesült.

A Krím lakosságát felkérték a légkondicionáló berendezések lekapcsolására az elektromos hálózatot ért károk és az ennek következtében szükségessé vált korlátozások miatt.

(MTI)