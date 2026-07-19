Háború :: 2026. július 19. 17:38 ::

Teherán: amerikai támadás érte az épülőben lévő darhovini atomerőművet

Amerikai támadás érte az Irán délnyugati felében található, még építés alatt álló darhovini atomerőművet - közölte vasárnap az IRNA állami hírügynökség.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X-en közölte, hogy az építkezés még korai stádiumban van, s az ellenőrök legutóbbi látogatása alkalmával még nem volt hasadóanyag a létesítmény területén. Rafael Grossi, a NAÜ-főigazgatója mindazonáltal újfent önmérsékletre intette a harcoló feleket a nukleáris létesítmények körül.

Irán 2022 végén jelentette be az építkezési munkálatok kezdetét Darhovinban, amely közel fekszik az iraki határhoz. A Huzesztán tartományban épülő nyomottvizes reaktor tervezett teljesítménye 300 megawatt, elkészültével korábban 2030-ig számoltak.

A Mehr iráni hírügynökség legfrissebb közlése szerint robbanások zaját lehetett hallani a délnyugati Abadán városának térségéből.

Az izraeli hadsereg a nap folyamán közölte, hogy iráni rakétacsapást figyeltek meg a Vörös-tenger partján található jordániai Akaba kikötővárosa ellen. Akaba mindössze néhány kilométerre található a zsidó állam határától. Hozzátették, lehetséges, hogy az iráni csapás hatásai izraeli területen is érezhetők lesznek.

A jordániai al-Mamlaka hírtelevízió szerint az arab királyság több térségében is légvédelmi riadót fújtak. A helyi hírügynökség szerint három iráni rakétát megsemmisített a légvédelem, egy negyedik lakatlan területen zuhant le, nem voltak sem áldozatok, sem károk.

A kuvaiti hadsereg vasárnap közölte, hogy Iránból kilőtt rakétákat és drónokat fogtak el. Az energetikai minisztérium szerint az utóbbi két napban Irán kétszer is támadást intézett kuvaiti sótalanító üzemek és áramfejlesztő létesítmények ellen. A tárca szerint a csapások következtében tűz ütött ki, amely áramkimaradásokat okozott. Kuvait mindemellett a többi Perzsa-öböl menti országhoz hasonlóan nagymértékben támaszkodik sótalanító üzemekre, ivóvíze 90 százaléka ilyen létesítményekből származik.

Bahreinben szintén légiriadó volt vasárnap a helyi belügyminisztérium szerint.

(MTI)