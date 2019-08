Nádasdy Ádám azt mondja, ha a plakátokon csókolózó homoszexuálisokat látott volna, azt ő is provokatívnak érezte volna. Szerinte az italcég mostani plakátkampánya nem volt ilyen:

Gondolkodjunk el egy kicsit. Nádasdy Ádám többször elmondta, ő liberális ember, tehát tiszteli az övétől eltérő véleményeket. Az idézett szövegrészlet azonban kifejezetten diktatórikus gondolkodásról árulkodik. Nádasdy a saját érzékenységét tekinti megfellebbezhetetlen mércének, ebből az alapállásból ítélkezik, s nevez baromnak olyanokat, akiknek a provokáció mibenlétéről más a véleményük.

Nádasdy nem egy bizonyos gondolkodásról, világnézetről mondott véleményt (ezzel nem lenne semmi baj), hanem embertársai egy bizonyos csoportjáról. Embereket nevezett baromnak. Ez pedig gyalázat. Természetesen nem sértődtem meg, ismerem valamelyest a Nádasdyra is oly jellemző zsidó gőg természetrajzát. „Nem adhatok mást, csak mi lényegem” – mondja Lucifer Az ember tragédiájában. Nádasdyra is érvényesek Lucifer szavai.

Van azonban más is a Nádasdy-interjúban. Mai Luciferünket idézem:

Majtényi László is liberális, ráadásként zsidó is, ez nem minősítés, csupán tényközlés. Róla mondta az atv egyik műsorában a szintén zsidó dr. Kende Péter, hogy a volt ombudsman (akit bizonyos körök államfőnek jelöltek) szemmel láthatóan zsidó. Most azt olvassuk, hogy a szemmel láthatóan zsidó Majtényi baromnak nevezi azt, aki bojkottálja a Coca-Colát.