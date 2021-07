Magyarországon valami furcsa okból kifolyólag az emberek nem igazán szeretik, ha szembejön velük a valóság. Persze, nyilván senki sem örül neki, ha kellemetlen vagy rossz dolgokkal kell szembesülnie, de erről nem tudomást venni még rosszabb, mint szembenézni a bajokkal – hosszútávon legalábbis. A cigánybűnözés is ilyen. A Mi Hazánkon kívül valahogy senki nem óhajt foglalkozni az üggyel, s bár egyre többen tisztában vannak a helyenként tarthatatlan állapotokkal, a nagy többség inkább csendben tűr.

Nyilvánvaló, hogy a hagyományos, liberális demokrata módszerekkel politizáló alakulatok még csak véletlenül sem fogják megoldani a cigánykérdést, hiszen ezzel potenciális szavazatokat veszítenének, ami egyben veszélyezteti a hatalmukat is. Ördögi kör, így marad a krumpli és a szavazatvásárlás. Meg persze az alternatív univerzum, amelyben a két pólus pártjai dagonyáznak. Persze, azért néha bekopogtat a valóság is, mint amikor alkalomadtán elagyalnak egy-egy momentumost, akik a Nagykörútról hirdetik a "tolerancia" és "elfogadás" kifordított, hamis tanait. Ennélfogva egyáltalán nem csodálkozhatunk rajta, hogy a pártvezetés egy az egyben magára hagyta az összevert szerencsétlent, a bűntett pedig hol máshol is történhetett volna, mint a Jászságban, ahonnan mostanában több bűnesetről hallani, mint Borsodból.