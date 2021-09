Publicisztika, Anyaország :: 2021. szeptember 21. 19:06 ::

Magyar rémmesék

Ha ez így megy tovább, jó okunk van számítani arra, hogy még több ember ábrándul ki a hagyományos, kétpólusú politikai kurzusból, mire eljönnek az áprilisi választások. Kívánni sem kívánhatnánk szebbet, úgy legyen!

Folyamatos bénázások balról



Igazából teljesen mindegy, hogy mi okozta a balliberális előválasztás hétvégi megbénulását, miért makacsolták meg magukat a szerverek, lényegtelen. Amihez ezek hozzányúlnak, az tényleg mindig összeomlik. Egyébként én még azt is hajlandó lennék elhinni, hogy benne volt a Fidesz vagy a kínai titkosszolgálatok keze a dologban, mert ebben a mocskos világban én körülbelül már mindent lehetségesnek tartok és annak fordítottját is. Azonban legyek az ok bármi, a baloldalnak meg kellett volna védenie a saját előválasztását. Minden bizonnyal nem szenvednek anyagi gondokkal, ha valóban támadás állt a háttérben, megfelelő szakembereket vagy védelmet kellett volna felállítani. E helyett ismét mutogatásra és elméletek gyártására jutott csak energia, mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy madarat tolláról, pártot híveiről. Az egybites ballib katonák ugyanis szó nélkül benyelték, hogy Orbán hackelte meg a választásokat (még egyszer mondom, akár még ez is lehetséges), és csak páran merték kinyilvánítani azt, amit mindenkinek kellett volna: a szivárványosok ezt is elrontották. Hogyan akarnak egy egész országot vezetni, ha a saját házi szemfényvesztésüket sem tudják?



Végül is, ez is egy módszer... (forrás: Facebook)

Persze a hónap bohóca címet ismét elhappolta mindenki Jakab Petikéje. Szeretne ő poénos lenni , és értem én a tréfát, szeretek is viccelődni, csak kettőnk közül nem nekem vannak olyan szövetségeseim, akiknek a világnézeténél már csak a "humoruk" sótlanabb. Magyarul a Jobbik új gazdái nem szeretik a buzikkal való viccelődéseket, meg úgy általában semmit sem, ami elüt a politikailag korrekt, szánalmasan üres világuktól. Viszont tetszik, vagy nem tetszik, Jakab a hibás. Igazán megtanulhatta volna már, hogy az új közeg nem vevő hasonló tréfálkozásokra, meg úgy semmire, ami minimálisan is más, mint az ő elképzeléseik. A Jobbik elnöke tényleg úgy viselkedik, mint a bőrkabátos Lenin-fiúk. Nagyon szeretne ő bizonyítani és engedik is garázdálkodni, de a legfelsőbb körökbe azért csak néha-néha, ha beengedik. Hálátlan egy szerep, de neki jó lesz, csak meg kell szoknia az új határait.



Egy kép, amelyet pont a Fidesz terjeszt, mégis többet üzen ezer szónál. Láthatóan mindenki jól mulat: a fideszes áljobboldaliak és az általuk lélegeztetőre kötött Gyurcsány-idióták is. A rövidebbet persze ismét a magyarság húzza (forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)

A "jobboldalnak" csúfolt kormánypártok rémálompora

Korábban már kifejtettem a véleményemet a Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! nevű szemfényvesztésről, a dolog persze azóta bőven rosszabbodott, ahogy arra számítani lehetett, s nem csak azért, mert az elhencegett aláírói létszám minden adata már bőszen pihenhet a Kubatov-listán, hogy hamarosan élesítsék őket. Az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének évfordulója alkalmából a csapból is Gyurcsány és az akkori események folytak, s én nem szeretném kicsinyíteni a dolog jelentőségét, de ahogy a mostani kormánypárt hozzááll a témához, az lassan nevetségesebb, mint maga a konkrét beszéd. Az egyértelmű túltolás még hagyján, de Gyurcsány rémképével, politikai céltűzéseivel riogatni finoman szólva is felháborító, mikor ők voltak az egyetlenek, akik már rég felelősségre vonhatták volna. Nyilván sosem fogják, hiszen a volt miniszterelnök kell nekik, mint egy falat kenyér, ebbe most ne is menjünk bele, mindannyian tudjuk. Meg hát aztán kivel lehetne parlamenti bohócpartikat csapni, ha nem Gyurcsánnyal, meg a legújabb kifutófiújával, Jakabbal? Az viszont jó hír, hogy egyre több józanodó ember teszi fel a kérdést: ha még mindig ekkora veszélyt jelent Gyurcsány Ferenc, hogy riogattok vele, miért nem lett elszámoltatva?

Ezzel párhuzamosan megrendezték az első vidéki "Pride"-ot, Pécs városa kapta ezt a "megtiszteltetést". Egyesek szerint dúl az országban a "fasizmus", a kormánypártiak szerint pedig erős, normalitáspárti társadalom talaján állunk, ahol a kormány "megvéd" mindenkit, mégis rendre azt látjuk, hogy a pestis csak terjed és terjed. Ez nem egy olyan jelenség, aminek útját puszta szép szóval el lehet állni és nagyon úgy néz ki, hogy minden kormányzati propaganda ellenére nem bírnak el a lobbival.

A helyzet jelenleg most úgy áll, hogy egyre gátlástalanabbul nézik nettó hülyének a választókat a fideszes és a ballib oldalon egyaránt. Aki bármely oldalra képes leszavazni, vagy bármelyik oldalt képes támogatni, az maga írja alá erről a papírt, legitimálja a saját hülyének nézését, semmibe vételét. Lelkük rajta, de egyre többen szeretnénk valódi változást...

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info