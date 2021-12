Publicisztika, Videók :: 2021. december 2. 17:01 ::

Mészárlás Waukeshában - adalékok egy Black Lives Matter-bűnöző jellemrajzához

Lassan már "csak a szokásos" jelzővel tudjuk emlegetni az újabb fehérellenes bűnesetet, amely (eddig) 6 ember életét oltotta ki, illetve többeket tett vélhetően egy életre nyomorékká, sebesített meg súlyosabban vagy könnyebben. Darrell Brooks Jr. ("művésznevén" MathBoi Fly) egy többszörösen visszaeső négerbűnöző, aki kizárólag azért száguldozhatott és hajthatott bele a karácsonyi felvonulásba Waukeshában, mert óvadék ellenében korábban szabadlábra helyezték.



Fotó: Pool/Getty Images

Mindamellett, hogy a megalkotott óvadékrendszer ebben a formában recseg-ropog (nem Brooks az első, aki az óvadék letétele után onnan folytatta az életét, ahol korábban abbahagyta), a fősodratú média teljesen félreirányította a lakosságot, ami az elkövető motivációját és hátterét illeti. A folyamatos maszatolás ("családi vita" állt a háttérben, "menekült" a rendőrök elő stb.) persze elérte hatását. Sem kiemelt terrorcselekményként, sem fehérellenes indíttatásként nem kezelik a gyilkosságokat. Brooks már korábban is előszeretettel gázolt, de Trump is megkapta a magáét a közösségi oldalakon megjelent bejegyzéseiben. Persze Kyle Rittenhouse felmentésének sem örült, bizonyára "semmi összefüggés" nincs benne, hogy két nappal a felmentő ítélet után határozta el: ártatlanok közé hajt autójával egy karácsonyi rendezvényen. Az alábbiakban néhány további információval szeretnék szolgálni a négerállattal kapcsolatban, valamint videókat ajánlani a témához. Ezúton is köszönet kedves olvasónknak, hogy felhívta rájuk a figyelmemet!

Tagadhatja akármilyen elánnal a mainstream média, a szemtanúk beszámolói szerint is szándékos volt Brooks tette. A BLM-támogató néger több egybehangzó vallomás szerint cikkcakkban haladt, hogy minél több embert elgázolhasson autójával. Ez egyszersmind porrá zúzza azt a korábbi állítást, miszerint Brooks "csak" egy korábbi tett helyszínéről igyekezett meglógni a rendőrség elől. A helyi erők persze nem üldözték, egy rendőrtiszt vallomása alapján pedig Brooks autója felgyorsult, majd balra kanyarodva a tömegbe hajtott, ezt követően pedig a már említett cikkcakkban igyekezett minél több áldozatot szedni. (Ez és egyéb beszámolók részletei a fenti linken keresztül olvashatók). Brooks fehérgyűlölete tehát tabu, pedig nyilvánvalóan motiválta a terrorcselekmény elkövetésében.

"Accident" ("szerencsétlenség") vagy éppen "car crash" ("autóbaleset"). Ahogy ebben a videóban is rávilágítanak, ezekkel a szavakkal jellemezte a média Brooks tettét. Az áldozatokat – köztük gyerekeket – sem Biden, sem egyéb más demokrata tisztségviselő nem látogatta meg, miközben Kamala Harris szabályosan rohant a kórházba a bűnöző Jacob Blake-hez, mikor egy rendőr lelőtte Kenoshában tavaly augusztusban.

Említettük korábban, hogy Darrel Brooks óvadék ellenében távozhatott nem sokkal a mészárlás előtt. Úgy gondolom, hogy magát az óvadékrendszert olyan formában kellene felszámolni, hogy egy bűnöző – fizessen akármennyit – nem távozhat csak úgy a letartóztatásból, mert az így kiszabadult elkövető potenciális veszélyforrás. A demokratáknak persze ez sem elég, és "reformjaiknak" köszönhetően még lejjebb tornázták az óvadékok összegét (ezért távozhatott Brooks is potom 1000 dollár óvadék fejében). A liberálisoknak az óvadék kifejezés "rasszista", ezért EGY NAPPAL a mészárlás után Alexandria Ocasio-Cortez demokrata képviselő további óvadék-"reformokat" sürgetett, persze a rossz irányba, magyarul még kevesebb pénzért lehetne valakit szabadlábra helyezni. Megemlékezés az áldozatokra? Egyetlen sort sem szentelt nekik egyetlen médiafelületén sem.

Végül pedig két általam kiemelt bejegyzés a gyilkos négertől ( ebben a videóban vagy ebben a cikkben még többet találhatunk). A Facebook-felhasználóját azóta már törölték.

A visszaeső bűnöző arról álmodozik, hogy fehér rabszolgák szedik majd a gyapotot a földeken, miközben Martin Luther King allegorikusan néz le az égből. Persze ez "egyáltalán nem" rasszista, biztos csak nehéz gyerekkora volt szegénynek.



Brooks egyik korábbi, "nem rasszista" álma (forrás: a mészáros néger Facebook-oldala)

Mint ahogy ez a Malcolm X idézet sem, amely Afrika "Nyugat alól való felszabadítására" buzdít, ugyanis "a feketéket sosem fogják addig tisztelni, teljesen mindegy hol élnek, míg Afrika nem lesz világhatalmi tényező". Merész álmok.



Heti néger bölcselet (forrás: a négerállat Twitter-fiókja)

Nos, a fehérellenes amerikai vezetés és a kultúrmarxista emlőkön nevelkedett liberális tömeg most azt propagálja, hogy Brooks brutális tette csupán egy "car crash" volt, és "természetesen" semmi szándékos gyilkolási vágy nem volt benne. Ezzel szemben Kyle Rittenhouse egy "mérges és veszélyes fehér ember", akinek felmentése "indokolatlan" volt. S, hogy ez a legelvetemültebb kettős mércét is felülmúlja? Ugyan, nem zavarja őket.

Nyaljanak sót.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

