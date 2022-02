Amint arról már írtunk, a „nemzeti“ kormányzás 12. évében eljutottunk oda, hogy tilos köztéren megemlékezni a budavári kitörés hőseiről. Amennyire valóban nemzeti a Fidesz, sajnos annyira nem meglepő, hogy ez a fajta tiltás természetesen nem vonatkozik mindenkire.

Hanti Vilmos, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége elnevezésű csoportosulás vezetője büszkén jelentette be, hogy hazánk tönktretevőire, a szovjet vörös hadseregre fognak emlékezni a kitörés évfordulóján.

A program alább látható:

Lesz tehát országgyűlési képviselő is. És, ami gyomorforgató, hogy egy volt jobbikos, aki tavaly el akart már menni - még jobbikosként - a megemlékezésre, szintén ott lesz. Akkor állítólag nem engedték, de most, hogy az elvtársak kirúgták , majd a pártból is kilépett, mehet hazánk megszállóira emlékezni Honti Vilmosék nemzetellenes gittegyletével.