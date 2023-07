Publicisztika, Jó és szép :: 2023. július 8. 21:18 ::

Magyar büszkeség - 1116 éves a pozsonyi csata

Mind a történetírás, mind pedig a nemzetfelfogás szempontjából kiemelt jelentõségû, hogy a vesztes csaták mellett – melyek természetesen szintén történelmünkhöz tartoznak – a gyõztesek is helyet kapjanak a történelemkönyvekben. Ilyen szempontból több évtizedes lemaradást kell pótolnunk, amely legfõképpen az államszocialista "merjünk kicsik" lenni felfogásban gyökerezett. Persze Pozsony mellett Augsburgnak vagy Merseburgnak is megvan a maga jelentõsége, hiszen ezek nélkül (vagy ezek ellenére, nézõpont kérdése) a magyar államiság sem abba az irányba fejlõdött volna, amerre végül is fejlõdött, mindamellett, hogy egyáltalán nem voltak akkora vereségek, mint ahogy azt sokan – a történelemkönyvek miatt – gondolják. Egyébként, ha már emlékezetpolitika, kíváncsiságból beütöttem a Google keresõbe, hogy július 4-e, és amíg a pozsonyi csatáról lényegében semmi frisset nem dobott ki az elsõ találatok között, természetesen azt már a "vezetõ híreknél" megtudhattam, hogy 1944. július 4-én kezdõdött a szombathelyi zsidók deportálása. Beszédes találati eredmények.

Pedig a 907. július 4-e és 7-e között zajlott pozsonyi csata nemcsak a helyzetünket szilárdította meg a Kárpát-medencében, de 130 évig idegen haderõ sem taposott magyar földet, sõt, meggyõzõdésem, hogy a pozsonyi csata volt a befejezõ akkordja a honfoglalásnak, amely természetesen nem kizárólag abban a két évben játszódott le, amely dátumot végül kötünk hozzá. Végtére is a Keleti Frank Királyság ellenszenvét pontosan az intenzív nyugati terjeszkedésünk váltotta ki, ezeket a területeket foglaltuk el utoljára 895-896 után.



A pozsonyi csata emlékműve Vecsésen. Sajnos nincs sok belőle az országban (fotó: Köztérkép)

Hogy a pozsonyi csatának milyen nagy szerepe van a magyarság szempontjából, jól mutatja, hogy a szokásos (népi) túlzások nélkül is döntõ jelentõségû gyõzelemrõl van szó. Már a csata elsõ napján, 4-én felmorzsoltuk az utánpótlást szállító bajor hajókat a Dunán, sõt, a német évkönyvekbõl tudhatjuk azt is, hogy számos keleti frank elõkelõség már a csata elõtti napokban elhunyt. Utóbbi miként lehetséges, ha csak 4-én kezdõdtek a harcok? Nagyjából június közepén (Aventinus humanista történetíró szerint június 17-én) indult útnak a 30-40 ezer fõs keleti frank hadsereg Ennsburgból, ahol egyébként a szokásos évi hadiszemlét is tartani szokták. A sereget névlegesen Gyermek Lajos király vezette, de õ kiskorú lévén a keleti frank erõsségben maradt, így a tényleges vezetés már Liutpold bajor hercegre és Theotmár salzburgi érsekre maradt. A kettéosztott sereg a Duna két partján indult meg Pozsony felé, a déli (jobb) parton haladó, Theotmár vezette szárnyat már a csata elõtti napokban elkezdte tizedelni a magyar határõrség a szokásos íjazunk, majd menekülést színlelünk taktikával. Így lehetséges az, hogy a jobb szárnyon haladó elõkelõségek közül sokan el sem jutottak a pozsonyi csatáig.

Logikus, hogy ezek az érzékeny veszteségek már eleve demoralizálták Theotmárékat, így a hajók felégetése mellett már az elsõ napon bedarálták a salzburgi érsek seregtestét is. Logikus, hogy ezek után a bal parton haladó Liutpold nem tudott egyesülni Theotmárékkal, így erre a hadseregre is hasonló sors várt, csak a másik oldalon. A csatában számos elõkelõség mellett elhunyt a bajor õrgróf és a salzburgi érsek is.

A 907-es pozsonyi csata után a Magyar Nagyfejedelemségnek lehetõsége volt megszilárdulni a Kárpát-medencében, sõt, nagyobb területet birtokoltunk, mint amit a trianoni békeparancs szétvert, hiszen a csatát követõen egészen az Enns folyóig gyarapodtunk területekkel a "nyugati gyepûn". Hogy Pozsony mennyire egyetemes jelentõségû, jól bizonyítja, hogy az általa teremtett béke évszázadában volt lehetõsége Gézának, majd Istvánnak arra, hogy a magyarság megtalálja a helyét a keresztény Európában, amelynek végül is egyik legkeletibb erõssége, megkerülhetetlen szereplõje lett.

Dicsõség a hõsöknek!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info