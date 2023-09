Publicisztika :: 2023. szeptember 20. 15:15 ::

Tahó parkolás aprópénzért, celeb módra

A minap egy régi barátommal beszélgettem, az egykori egyetemi történeteken való nosztalgiázás mellett szóba kerültek aktuális dolgok is, így például az autós közlekedés moráljának súlyos romlása. A téma tényleg a szó szoros értelmében aktuális, nemrég írtam is róla, hogyan köpik szembe a magyarságot a celebek. A cikket a cimborám is olvasta, és mondta, hogy nyugodtan illeszthetnék hozzá egy második részt is, ugyanis nemcsak akkor van probléma, ha megy az autó, hanem akkor is, ha parkol – betudhatjuk akár a Parkolj bunkón! sorozatunk extra kiadásának is.

Szép lassan leesett a tantusz, és tényleg: szeptemberben mindössze 3 nap különbséggel parkolt tilosban, illetőleg „tahó parkolt” a zsidó származású színész, Kern András , és a nemzeti, keresztény Fidesz legújabb elit katonája, Gáspár Győzike . Nem feltétlenül akarom ebbe az irányba terelni a dolgot – főleg, hogy magyarokból is simán kinézek hasonlót –, de hab a tortán, és csak érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy egyik esetben sem magyarokról beszélünk.



"Művész úr" is azt hiszi, neki mindent szabad. No meg persze ő sem Trabanttal jár (fotó: Blikk)

A két eset között az a különbség, hogy amíg Kern egy olvasói (?) fotó miatt lepleződött le, addig a másik volt olyan hülye – L.L. Juniorékhoz hasonlóan – és ő maga rakta ki a TikTokra a gázos jelenetet. Igen, azért az észbeli különbségek még ilyenkor is megmutatkoznak, hiába, a természet törvényeit nem lehet megkerülni.

Az eltérés nagyjából ennyi, meg persze a más-más stílus. Igazából mindkettő magasról tesz a társadalomra, hiszen egy attól egy teljesen elrugaszkodott, eltérő életet élnek. Mégis, Kern amellett, hogy „ezt akkora ügynek nem tartja”, kipréselt magából egy bocsánatkérést, nyilván a társadalmi nyomás és a saját reputációja miatt. A nemzeti-keresztény tábor új lovagja idáig persze nem jutott el, és ahelyett, hogy a celeb léttel járó magas ismertséget esetleg jóra használná fel, inkább háborog, hogy feltartják, „pedig már rég elmehetett volna”. Lényegében ezzel el is mondta, hogy mit gondol arról a társadalomról, amelynek a hátán ez a jöttment felkapaszkodott (mondjuk a NER-en belül ez az általános hozzáállás, szóval eléggé hamar sikerült akklimatizálódni).

A pökhendi stílus egyik személytől sem meglepő (más és más örökség és szocializációs folyamatok miatt, de egyikőjük sem tudott eggyé válni a magyarsággal), az már viszont személy szerint engem is meglepett, hogy a két esetet egyik polgármester sem hagyta szó nélkül, ráadásul mindkét esetben baloldali emberről beszélünk. Utóbbi aligha magyarázható azzal, hogy felcsaptak igazságosztó keresztes lovagnak, sokkal inkább érzékelik, hogy a közfelháborodás miatt nekik is meg kell szólalniuk, ha nem akarnak támogatókat veszteni. Őrsi Gergely II. kerületi polgármester kiosztotta Kernt, és a „művész úr” ötletével ellentétben, miszerint tegyenek oda parkolót, inkább azt javasolta, hogy virágosládák díszítsék a területet. Tekintve, hogy lassan egész Budapest úgy néz ki, mint egy nagy parkolóház, utóbbi sokkal élhetőbb ötlet. Tényleg, amúgy Kernbe beleszállni nem antiszemitizmus?

Győzike esete a Terézvárosban történt – a felvétel szerint a Szív utcában – néhány tízezer forintos büntetésre számíthat. Itt momentumos a polgármester, ilyet sem lát gyakran az ember, hogy közülük bírál valaki egy „rejtett erőforrást”. Nehéz is vitatkozni az általa leírtakkal , egyetlen helyen téved, amikor „magyar celebnek” nevezi Győzikét.



"Jól megérdemelt" luxusautó a cigány NER-lovagnak. Cipőre nem telik (fotó: Instagram)

Sőt, előállt egy olyan ötlettel, amit valóban érdemes lenne megfontolni állami szinten. Arról már én is írtam, hogy a két Petőfi hídi „gázfröccsöst” nyilván nem fogja eltántorítani a büntetés, amit kaptak, sőt, kifejezetten sikerült olcsón megúszniuk az esetet, nem hiába adtam a publicisztikának azt a címet, amit. Ez persze Győzikére is igaz, sőt, autóparkja alapján bőven tehetősebb emberről beszélünk, mint a másik kettő, pedig amazok is fényévekre vannak az „egyszerű halandótól”. A pár tízezres bírság ebben az esetben is röhejes, jellemző, hogy nem is ezen bosszankodott, hanem azon, hogy már régen úton lehetne. Ennélfogva valódi visszatartó ereje valóban annak lenne, ha vagyoni helyzet, vagy az autó értéke alapján szabnák ki a büntetéseket, utóbbi talán azért szerencsésebb, mert sokkal egzaktabb és csalni is nehezebb vele, szemben a bevallott és a tényleges vagyoni helyzettel. Illúzióink ebben az esetben sem lennének, de a nagyobb büntetés miatt talán jobban magukba szállnának, nem beszélve az ember igazságérzetéről, amely komolyan javítja vagy rontja a közhangulatot.

Mert amúgy – friss a felmérés – a magyar közlekedők túlnyomó részét a türelmetlen, agresszív vezetőtársak és a szabálytalan sofőrök idegesítik. Borítékolható a végeredmény, ha ezt még megtoldjuk azzal, kikről van szó, hogyan szarják le magasról a társadalmat és milyen röhejes büntetést fizetnek érte.

A feszültség tehát a tömegközlekedés mellett az autós, közúti közlekedésben is tisztán kitapintható, mindez azon ágazatok halmazát gyarapítja, amelyek sürgős és komoly változtatásokat igényelnek. Illúzióim nincsenek, de tényleg a remény hal meg utoljára.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info