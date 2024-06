Publicisztika, Anyaország :: 2024. június 20. 15:58 ::

A kriptozoológia, az orbáni külpolitika sikerei és Brüsszel elfoglalása

Mi is a kriptozoológia? Olyan szóbeszéd vagy mitológia által leírt állatok "tudománya", mely állatok létezése kérdéses, nem bizonyítható, de néha egyes szemtanúk mégis látni vélik. S mi a közös metszéspontja a Fidesz külpolitikai "sikereivel"? Az előző definíció pontosan adja: egyesek meggyőződéssel látják vagy látni akarják, de kézzelfogható bizonyítékot nem tudnak szolgáltatni, s jó eséllyel kiröhögik a háta mögött azt, aki ezekről komoly arccal beszél.

Kezdjük rögtön az elején, s utazzunk vissza az időben 2019 áprilisába. Matteo Salvini a 2019-es EP-választás előtt konferenciát szervezett az európai szélsőjobboldali(nak mondott) pártok részvételével, hogy alkossanak új frakciót az Európai Parlamentben. A választások után a létrejött szövetség az Identitás és Demokrácia nevet kapta. Az ID két vezető ereje a Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés, valamint Salvini Ligája lett. A konferenciára Salvini meghívta a lengyel Jog és Igazságosságot, valamint a Fideszt is. Orbánt akkor nem tudták meggyőzni arról, hogy nekik is be kellene lépni az új frakcióba, és a lengyeleket sem.

Orbán akkor még nem akart közösködni Le Pennel. Amikor Bernard-Henri Lévy "francia" (valójában zsidó) filozófus 2019 áprilisában, az európai parlamenti választások előtt Budapesten találkozott Orbán Viktorral, a kormányfő határozottan leszögezte: semmilyen kapcsolata sincs Marine Le Pennel. Szövetségesei, a francia jobbközép Republikánusok vezetői ugyanis jelezték neki, hogy egy ilyen kapcsolat számukra a vörös vonal átlépése lenne.

"Semmiképpen nem szövetkezem vele. Ha valaki nincs hatalmon, akkor bármit mondhat és elszabadulhat, én ebbe nem akarok belekeveredni" - mondta akkor Orbán.

Ekkoriban a Fidesz tagsága az Európai Néppártban (EPP) már finoman szólva sem volt betonszilárdságú: az EPP felvetette, hogy felfüggeszti a Fidesz tagságát, de Orbánék nem azok, akiket csak úgy fel lehet függeszteni, inkább saját maguk függesztették fel tagságukat. Nem vereség volt ez, csak taktikai visszavonulás, amit az ukránok is csinálnak a fronton. Orbán, mint meg nem alkuvó szabadságharcos népvezér, még egy év múlva is kereste a kompromisszumot az EPP-vel, az sem zavarta, hogy balfácánnak nézték . Majd 2021-ben a Fidesz EP-képviselői kiléptek a Néppártból, s a továbbiakban függetlenként folytatták a "munkát", s az EPP-ben csak a kisebbik kormánypárt, a Fidesz kis gnóm, önmagában életképtelen sziámi ikertestvére, vagyis a KDNP maradt. Tegyük hozzá, hogy a kilépés előtt egy évvel az EPP 13 tagja kezdeményezte Orbánék kizárását.

2021 júliusában az ID, az ECR (Európai Konzervatívok és Reformerek), valamint a Fidesz közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben megerősítették "elkötelezettségüket a tagállamok szuverenitását, szabadságát és hagyományait tiszteletben tartó Európa védelme mellett". A nyilatkozat "alapként szolgálna a közös kulturális és politikai munkához, tiszteletben tartva a jelenlegi politikai csoportok szerepét".

A nyilatkozatot többen egy folyamat kezdetének tartották, amely során az ID, az ECR, a Fidesz és a lengyel PiS egy frakcióba tömörülne, így az EP második legnagyobb ereje lenne az EPP mögött.

A következő találkozó Madridban zajlott le 2022. január 29-én. Az esemény talán arról maradt ismeretes, hogy a román soviniszták vezetője, George Simion meghívó nélkül próbált bejutni a rendezvényre, ahonnan azonban kidobták . A találkozón konkrétumok nem hangzottak el, csak nagyjából annyi, hogy valahogy együtt kellene működniük. A találkozó házigazdája a spanyol Vox volt, a résztvevők között ott volt Orbán, Morawiecki, Le Pen, Tom Van Grieken (Flamand Érdek), Martin Heime (EKRE) és mások. Salvini és Meloni csak azért nem ment el, mert épp akkor zajlott az olasz elnökválasztás. Az AfD vezetői nem vettek részt a megbeszélésen.

Aztán jött az ukrán-orosz konfliktus, és a sékeljobboldali pártok hajba kaptak azon, hogy ki, hogyan vagy épp hogyan nem akarja (egyelőre) támogatni Ukrajnát.

Ez a találkozó volt az, amikor még Orbánnal mindenképpen komolyan számoltak a hasonló európai pártok és azok vezetői.

2021-től kezdődően egyébként észrevehető volt, hogy Meloni is elkezdett udvarolni Orbánnak. A választásokra készülő Olasz Testvérek imázsának jót tett, hogy olyan szövetségesük van, aki - szavakban - a szuverén nemzetállamokért és a migráció ellen küzd. Meloninak akkor jól jött az olasz jobboldaliak meggyőzésében, hogy Orbánnal pózoljon . Talán meglepő, de Nyugat-Európában vannak, akik tényleg elhiszik, hogy Orbán valamiféle szabadságharcot folytat az EU ellen. Jellemzően az orbáni propagandát egyébként nem minden esetben csak a kóserjobbos pártok szavazói veszik be, hanem akár olyan radikális szervezetek is, mint a lett NS-Igazság, akik még szolidaritási tüntetést is tartottak kelta keresztekkel a magyar nagykövetség előtt, hogy kifejezzék a gyermekvédelmi törvény iránti szimpátiájukat. Néhány napja pedig a Freie Sachsen nevű szász nacionalista párt jelentette ki , hogy "remélik, Orbán Viktor büszke Magyarországának csapata helyreteszi a szivárványos mezben idétlenkedő "német" válogatottat".

Meloni választási győzelme után még úgy fogalmazott , hogy kész az együttműködésre Orbánnal. Bár a választások előtt még Meloni is tett olyan kijelentéseket, hogy az orosz gáz szállításának leállítása öngyilkosságnak felel meg , de a szavazások után már valahogy nem lettek valósággá az ígéretek, s nagyobb megértést tanúsított Ukrajna és annak zsidó elnöke iránt. Orbán helyett új barátai lettek Meloninak, s idén már arról győzködte Orbánt, hogy ki kellene egyeznie a narkomán zsidóval, mert ez előfeltétele, hogy csatlakozzanak az ECR-hez. Volt itt kávézás vétóelmaradás , no és Salis ügyében is garantálta Orbán Meloninak, hogy tisztességes eljárásban fog részesülni a bolsevik Lenin-lány. Nyilvánvaló, hogy Meloni nem a jó szívére hallgatva foglalkozott Salissal, hisz a szélsőbal őt is fasisztázza, hanem az olasz sajtó keltette belpolitikai hisztéria, majd nyomás kényszerítette arra, hogy tegyen valamit a "fasiszta" Magyarországon "szenvedő" "tanárnőért". Orbánnak pedig pedálozni kellett Meloninál, mert kellett a belépő az ECR-be.

Tudjuk, hogy Salis az EP-mandátumának köszönhetően térhetett vissza Olaszországba, de ne feledjük, hogy előtte házi őrizetbe került, miután kifizették a nevetségesen alacsony 16 millió forintos óvadékot. Lehet nekünk vagy akár egy nemzeti szervezetnek iszonyatosan nagy ez az összeg, de a jól szervezett nemzetközi Antifa mozgalomnak, mely még a németországi kormányba, s most már az EP-be is be van kötve, ez a pénz semmi. Jelzésértékű, hogy Budaházyéknál fel sem merült az óvadék lehetősége.

Eközben a Fidesz köpönyege alól kiugrott Magyar Péter bejelentette, hogy ő szívesen csatlakozna Orbánék korábbi szövetségébe, a Néppártba. Apropó Néppárt! A KDNP még mindig tagja volt a globalista szervezetnek, s ez az egy mandátum jelentette a Fidesz utolsó kapcsolatát egy európai frakcióhoz. Azóta tudjuk, hogy Magyar Péter jól sakkozott, s az áradó Tisza szennyes vize kimosta a KDNP-t a Néppártból, s saját hordalékát tette a helyébe.

Bár Meloni idén májusban kijelentette , hogy nem kíván még szorosabb együttműködést Le Pennel, de Orbán azért próbálta őket győzködni, hogy kiegyezzenek , nyilván ez lett volna Brüsszel "elfoglalásának" nagy haditerve. Orbán kifejtette, hogy az ECR-hez csatlakozni kívánnak, bár tudja, hogy "az ECR egyes pártjaival is léteznek nézetkülönbségek, például az ukrajnai háború értékelésében." Érdekes, hogy ezek az ún. nézetkülönbségek itt áthidalhatók lettek volna, de egy magyarországi falusi önkormányzati választáson a Fidesz jelöltjein kívül - tehát legyen az független vagy a Mi Hazánk jelöltje - mindenki háborúpárti és uszító volt a fideszes narratíva szerint.

Ezek után égetően fontos lett Orbánnak, hogy csatlakozzon a Konzervatívokhoz, hogy a Fidesz ki tudjon törni a körvonalazódó európai elszigetelődésből.

A napokban pedig jött a hidegzuhany Orbánnak, hogy Meloni nem kívánja kinyitni az ECR kapuit a Fidesz előtt, mert több párt is vállalhatatlannak érzi a Fidesz jelenlétét, s alig telt el egy nap, az ECR gazdagodott egy új taggal, a román soviniszta AUR-ral. Sakk! Persze Kocsis Máté már elkezdte magyarázni a bizonyítványt, hogy ők nem ülnek le egy frakcióba az AUR-ral, mintha erre lehetőségük lett volna egyáltalán.

Az EU-ban a magyarellenesség sose volt olyan tényező, ami zavarta volna a demokrata értékrendet, így ezen apropó okán nem is kell meglepődni, hogy csatlakozhatott az AUR a Konzervatívokhoz, ám azért az mutat egy erkölcsi színvonalat, hogy az sem zavarja őket, hogy az AUR elnöke igazi cigánytempót nyom: képviselőtársa arcába ordibál , a másiknak pedig az anyját kívánja megerőszakolni

Elvileg még maradhatna egy menekülőút a Fidesz számára, mégpedig az ID. A franciaországi választásokra készülő Le Pen azonban láthatóan próbálja magát konszolidált pártnak mutatni, így nem foglalkozik olyan "zűrös" pártokkal, mint az AfD, s nem fog a Fidesszel sem. Egyébként az ID-nél bejelentkezett közben az AUR-nál is primitívebb stílust használó SOS Romania, s annak elmeháborodott elnöke, Diana Sosoaca. A románok willendorfi vénusza ordibál, őrjöng, harapdál, és az emberi szaporodással sincs teljesen tisztában. Ugyan nem tartom valószínűnek, hogy az ID is gazdagodik egy soviniszta román brigáddal, de mai európai politikában nem lenne teljesen meglepő.

Gyakorlatilag kijelenthető, hogy Orbán európai külpolitikájának és Brüsszel elfoglalásának nagy terve sakk-mattal végződött. Orbán az EPP alelnöki pozíciójától eljutott addig a típusig, amit mindenki ismer, aki már egyszer volt kocsmában. Az a figura, aki minden asztalhoz oda akar ülni, hogy beszélgessen, még ha nem is hívják. Úgy véli, hogy szerinte vicces és szerinte érdekes sztorijaira mindenki kíváncsi a krimóban, s nem veszi észre, hogy szemtől-szembe csak kínos érdektelenséget mutat a "hallgatóság", míg háta mögött még ki is röhögik.

Eközben Toroczkai László az ATV-ben úgy nyilatkozott , hogy továbbra is napirenden van egy új európai jobboldali frakció létrehozása, és semmi nincs még veszve. Ha a Mi Hazánknak sikerülne alapítóként megjelenni egy új pártcsaládban, az még kínosabbá tenné a Fidesz újabb elbukott "szabadságharcát".

Jelenleg úgy áll a képlet, hogy Fidesz képviselői független, más pártoktól elszigetelt "erőként" fognak megjelenni az EP-ben. Persze a szekta hívei még mindig úgy néznek a narancsos tábornokra - kinek csak nem gyűlik a serege - mint Leonidászra a Thermopülai-szorosban. A szomorú hírem csak az, hogy Orbán Viktor nem Leonidász, Deutsch Tamás nem spártai hoplita, és a görögök sem látszatból küzdöttek Xerxész ellen.

KG - Kuruc.info