Feljavítani a halottat

Szinte egész januárban tartó tüntetéshullám söpört végig Minneapolisban, miután az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (innentől csak ICE, vagyis United States Immigration and Customs Enforcement) átfogó intézkedéseket hirdetett a térségben tartózkodó illegális és gyakran erőszakos bevándorlók ellen. Úgy tűnik, a város egy részének jók azok az áldatlan állapotok, amelyek Minneapolisban uralkodnak, sőt, a tüntetések gyakran erőszakba, nyílt összetűzésekben torkolltak.

Kissé túltolta a biciklit Alex Pretti intenzív szakápoló is, melynek eredményeképpen az ICE ügynökei mind a mai napig nem teljesen tisztázott módon lelőtték 2026. január 24-én. A 37 éves férfi korábban a hatóságok ügynökeinek autóit rugdosta, inzultálta őket, lelövésekor pedig fegyver is volt nála, igaz, arra engedélye volt.

Pretti halála természetesen ismét kettéosztotta a már amúgy is fragmentált társadalmú Amerikát, 2026-ban pedig már bőven eljutottunk oda, hogy az AI-nak köszönhetően teljesen hitelesnek tűnő manipulációk is útnak indulnak az éterben – videók és képek egyaránt. A jelenség nem oldalspecifikus, mindkét tábor előszeretettel él a mesterséges intelligencia által biztosított keretekkel.

Nem kivétel egy olyan széles körben ismert, liberális orgánum sem, mint az MS NOW , amit a publikum inkább MSNBC néven tarthat számon mind a mai napig. A hírcsatorna eléggé szembetűnően amerikanizálta Prettit, mert hát ugye eredeti fizimiskája alapján nem nehéz megmondani, hogy kik közé is tartozik.



Már az MS NOW szerkesztőségébe is betört az antiszemitizmus?! (fotó: snopes.com/Wikimedia Commons)

Az MS NOW egy mesterséges intelligencia által manipulált fotót mutatott be a szakápolóról a tévécsatornáján, weboldalán, illetve a YouTube-csatornáján is.

Január 26-án az MS NOW TV „Deadline: White House” című műsora mesterséges intelligenciával feljavított fotót tett közzé Prettiről. A manipulált kép eljutott a fentebb említett egyéb csatornákra is. A Versant Media Group, az MS NOW anyavállalatának szóvivője szerint az internetről szerezték be a képet, anélkül hogy tudták volna, hogy módosított, tehát azt nem a csatorna végezte el.

A magyarázat meglehetősen hiteltelen, nehéz elképzelni ugyanis, hogy az Egyesült Államok egyik legnagyobb hírcsatornájánál egyetlen dolgozónak sem tűnt fel, hogy Pretti eléggé megváltozott. Fajtajelleg-arca átalakult, homloka és fejformája arányosabb lett, míg orra kisebb, de még arra is figyeltek, hogy legyen egy kis bicepsze. Ha el is fogadjuk, hogy nem a csatornánál végezték az átalakítást, az egyértelmű, hogy a felhasználása mögött már szándékos manipuláció áll.

Egyébként a manipulált képeket valóban nem csak az MS NOW használta fel. Primer forrásként fellelhetőek a Wikimedia Commons oldalán, s noha több felhasználó jelezte, hogy törölni kellene a képeket, a weboldal mégis fontosnak tartotta azok megőrzését „AI felskálázott” címkével ellátva.

Miért fontos nekik a megőrzés? Tehetjük fel a kérdést. Nos, ahogy a mellékelt ábra mutatja, számos orgánum felhasználta Pretti manipulált fotóit (nem csak az egykori MSNBC, de számos közösségi médiában található fiók – például egy texasi képviselő politikai oldala, az International Business Times, ápolói szakmai lapok, vagy éppen a DailyMail), egy Wikimedia oldal pedig potenciális forrás lehet a weboldalak, híroldalak, politikai szereplők számára. A manipulált, amerikanizált, európai rasszjegyeket mutató kép több együttérzést válthat ki az emberekből, mint Pretti eredeti fizimiskája.



Lehet vele játszani találd meg a különbségeket játékot

Vicces amúgy, de ha már itt tartunk, akkor ez fordított rasszizmus, illetve antiszemitizmus, nem? Az AI-képet felhasználók ugyanis feltételezték, hogy Pretti eredeti kinézete nem lesz túl szimpatikus a felhasználóknak, ezért inkább európai vonásokat adtak neki, mert az jobban néz ki, és bizalomgerjesztőbb. Ezek szerint az MS NOW liberális munkatársai is tisztában vannak az igazsággal?

Az MS NOW YouTube-csatornája a mesterséges intelligenciával felturbózott fotót egy január 26-i, 10 perc 21 másodperces videó bélyegképeként mutatta be, az anyag címe nem meglepő módon „Szégyenletes időszak az amerikai történelemben: felháborodás Minneapolisban Alex Pretti meggyilkolása miatt” címet kapta. Az MS NOW azóta lecserélte a videó bélyegképét, és frissítette a szöveges leírást egy szerkesztői megjegyzéssel a cseréről, amely tisztázza, hogy az előző verziónál Alex Pretti mesterséges intelligenciával feljavított képe szerepelt. (Érdekes, hogy az „enhanced” melléknevet használják, ami nem átalakítottat, hanem „feljavítottat” vagy „felturbózottat” jelent, ezzel is elismerve, hogy előnyére manipulálták Pretti fizimiskáját.)

Később több másik MS NOW-forrásnál is megtörtént a csere a szerkesztői megjegyzéssel együtt, de messze nem mindenhol.

A lelőtt ápoló faji hovatartozását ugyan nem elemzik nyíltan, ám feltűnő, hogy több zsidó szervezet és orgánum is kommentálta Pretti halálának körülményeit, míg a január 7-én lelőtt, szintén 37 éves Renée Good esetében nem voltak ilyen lelkesek. Az okok nyilvánvalóak.

Az AI számos területen átformálja az életünket, nem kivétel a sötét szándékok által vezérelt társadalmi manipuláció sem. A hamisítók ezúttal lelepleződtek, hosszútávon viszont e hamisítási trendek megszüntetése lenne szükséges – politikai, világnézeti oldaltól függetlenül.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info