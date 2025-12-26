Friss hírek :: 2025. december 26. 15:26 ::

Magyar (?) nő pofozott meg egy rendőrt Bécsben

Lopás gyanúja miatt tartóztattak fel december 24. szerdán egy harmincéves magyar (vagy legalábbis magyar állampolgársággal rendelkező) nőt Ausztriában, a bécsi főpályaudvaron (Hauptbahnhof), az a vád érte ugyanis, hogy el akart lopni egy kabátot a boltból – számolt be róla sajtóközleményben csütörtökön a bécsi rendőrség.

A nőt a beszámolók szerint 10:15-kor tartóztatták fel a pályaudvaron dolgozó rendőrök, ám itt még nem ért véget az akció, mert a harmincéves nő ezután a rendőrökre támadott, többször pofon vágta egyiküket. A nőt ezután letartóztatták.

(Telex nyomán)