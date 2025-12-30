Miután megérkezett a 2 milliárd forint értékű bankgarancia, már nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18 órától megnyissák a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát - közölte az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán.
"Rázós volt az út, de megérkeztünk!" - kezdte a bejegyzését Lázár János, hozzátéve, hogy az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag "át...tt bennünket, de mi levertük rajtuk", nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ez megérkezett, így nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18 órától megnyissuk a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát - írta.
"Tanultunk a Strabaggal való közös munkából, ezért folyamatosan vizsgáljuk a pálya állapotát, nem engedünk az M30-ból!" - fogalmazott a tárcavezető.
(MTI)