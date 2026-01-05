Friss hírek :: 2026. január 5. 11:05 ::

Ónos eső várható ma az ország keleti és délkeleti részén

Ónos eső veszélye miatt hétfőre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területére.

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba. Az ország nagy részén havazás várható, kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása. Általában 5-10 centiméteres lehet a hóréteg; északnyugaton, a Kisalföldön és Sopron térségében ennél kevesebb, míg délen és az Alföld középső részein akár 10-15 centiméternyi is hullhat.

Az előrejelzés szerint hétfőn késő délutántól kedd hajnalig a keleti, délkeleti vármegyékben, különösen azok keleti felén a csapadék halmazállapota tartósabban fagyott esőbe, ónos esőbe válthat, ez utóbbiból nagyobb mennyiség, 1-4 milliméternyi is eshet, így arrafelé vastagabb jégbevonat is képződhet. Kedd hajnalra nyugat felől fokozatosan ott is havazásba vált a csapadék, ezzel együtt átmenetileg gyengül, szűnik.

A meteorológiai szolgálat ezért hétfőre Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki. Itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt, ezeken a területeken általában néhány tized milliméternyi csapadék eshet.