Trump sok szerencsét kívánt Orbánnak a kampányhoz

Az ön merész vezetése példaként szolgál az egész világ számára - írta Orbán Viktor miniszterelnöknek Donald Trump amerikai elnök. A levelet a kormányfő pénteken tette közzé a Facebook oldalán.

Donald Trump azt írta: örömére szolgált, hogy a Fehér Házban fogadhatta a magyar kormányfőt és küldöttségét, hogy megünnepeljék az amerikai-magyar kapcsolatok "aranykorát".

"Alig várom, hogy tovább mélyítsük az együttműködést a védelem, az energia és az illegális bevándorlás terén" - olvasható a december 10-i keltezésű levélben.

"Az ön merész vezetése példaként szolgál az egész világ számára. Mindig is kiáll azok mellett az elvek mellett, amelyek csodálatos hellyé teszik Magyarországot, a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika csodálja az efféle bátorságot" - méltatta a magyar kormányfőt Donald Trump.

Az amerikai elnök végezetül megköszönte, hogy Orbán Viktor meghívta Magyarországra és jelezte: stábja fel fogja venni a kapcsolatot az időbeosztásával kapcsolatban. Donald Trump háláját fejezte ki a magyar miniszterelnöknek barátságáért és támogatásáért, és sok szerencsét kíván a választási kampányhoz.

(MTI)