Friss hírek :: 2026. január 17. 18:17 ::

Öt ember halálát okozta két lavina Salzburg térségében

Öt ember halálát okozta két lavina szombaton Ausztriában, Salzburg közelében - közölték a helyi hegyimentők.

A hógörgeteg sítúrázók két csoportját lepte meg körülbelül 2200 méteres magasságban. Az első lavina egy házaspár hölgytagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kimenteni a hó alól. Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, és közülük négyen meghaltak, kettőt pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében emlékeztetett arra, hogy a térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt. "A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg" - tette hozzá.

A hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is keletkeztek szombaton - nem utolsósorban a téli sportolók tevékenysége miatt -, de azok nem követeltek áldozatokat.

(MTI)