Öt ember halálát okozta két lavina szombaton Ausztriában, Salzburg közelében - közölték a helyi hegyimentők.
A hógörgeteg sítúrázók két csoportját lepte meg körülbelül 2200 méteres magasságban. Az első lavina egy házaspár hölgytagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kimenteni a hó alól. Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, és közülük négyen meghaltak, kettőt pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba.
Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében emlékeztetett arra, hogy a térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt. "A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg" - tette hozzá.
A hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is keletkeztek szombaton - nem utolsósorban a téli sportolók tevékenysége miatt -, de azok nem követeltek áldozatokat.
(MTI)