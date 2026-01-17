Friss hírek :: 2026. január 17. 19:23 ::

Hajnalban északkeleten akár mínusz 20 Celsius-fok is lehet - zord éjszakákra kell készülni

Az északkeleti országrészben várható a leghidegebb vasárnapra virradóra: nagy területen csökken mínusz 10 Celsius-fok alá a hőmérséklet, egyes helyeken akár mínusz 15, a jelenlegi határ közelében pedig mínusz 20 fok köré csökkenhet a hőmérséklet - derül ki a HungaroMet Zrt. szombat délutáni videójából.

A cég honlapján látható előrejelzés szerint hideg, kontinentális eredetű légtömeg érkezik északkelet felől, valamint délkeletről, a Vaskapu-szoros irányából. A következő napokban egyre inkább a délkeleti irány lesz a meghatározó és a hideg levegő nyomában felszakad a felhőzet a Duna vonalának tágabb környezetében.

Vasárnapra virradóra északkeleten várható a leghidegebb. Másutt még lehetnek felhők és ismét terjeszkedik a köd és rétegfelhőzet éjszaka, így az ország délnyugati kétharmadán jellemzően 0 és mínusz 8 fok közötti minimumok várhatók.

Vasárnap napközben fokozatosan zsugorodik a köd és a rétegfelhőzet, egyre többfelé süthet ki a nap, de elsősorban a főváros környezetében, az Alföld középső és déli részén lehetnek olyan területek, ahol egész nap marad a zárt felhőtakaró. Az északkeleti országrészben van nagy esély zavartalan napsütésre. Napközben is általában fagypont körül alakul a hőmérséklet. A fagypont alatti hőmérsékletű, napos területeken is tovább csökkenhet a hótakaró.

Az előrejelzés szerint a következő napokban a kontinentális eredetű légtömeg hatására száraz, néhol napos időre kell számítani, de a csúcshőmérséklet egyre alacsonyabb lesz, és hideg, több helyen zord éjszakára kell készülni, különösen a jövő hét első felében.

(MTI nyomán)