Friss hírek :: 2026. január 20. 10:51 ::

A vártnál sokkal lassabban állhat vissza a távfűtés Kazincbarcikán

Bár a Barcika Szolg Kft. munkatársai egész éjszaka dolgoztak a távhővezeték-meghibásodás javításán, a hatalmas vízveszteség miatt a vártnál sokkal lassabban állhat vissza a fűtés Kazincbarcikán - közölte kedd reggel Szitka Péter (MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd-ZÖLDEK), a város polgármestere a Facebook-oldalán.

Azt írta: délelőttre prognosztizálják a rendszer újraindulását, így a radiátorok sem lesznek melegek kora délutánnál hamarabb. A Csokonai utca 2. és 28., a Mikszáth Kálmán utca 1. és 17. és a Székhelyóvodánál lévő szakaszt a szakemberek kizárták, ezeken a helyeken csak akkor tudják megkezdeni a helyreállítást, ha a teljes fűtési rendszer újraindult a városban.

A polgármester egy későbbi bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer leállása ellenére mindenhol megoldható a gyerekfelügyelet. Mint írta, az óvodákban és bölcsődékben sincs fűtés, ezért elektromos fűtőtestekkel, valamint hősugárzókkal biztosítják a melegebb hőmérsékletet a gyermekeknek, de ha szükséges, csoportokat is összevonhatnak.

Az általános iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, de a gyermekek felügyeletét szükség esetén biztosítják. A bentlakásos idősellátó helyeken szintén elektromos fűtőtesteket használnak - közölte Szitka Péter.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikán hétfőn állt le a távfűtés a távhőrendszerben keletkezett hiba miatt.

(MTI)