Friss hírek :: 2026. július 1. 14:34 ::

Életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű e-kereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörléséről szóló jogszabály

Július elsejével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező e-kereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését előíró jogszabály, az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi, alacsony értékű e-kereskedelmi áru forgalmának növekedésére.



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A szerdán közzétett brüsszeli közlemény szerint az unión kívüli országokból érkező, online vásárolt és közvetlenül a fogyasztóknak szállított áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.

Az intézkedés helyreállítja a méltányosságot az importőrök között, biztosítva, hogy az ömlesztett árukat importáló uniós kiskereskedők és a nagyméretű, nem uniós online szereplők ugyanazon szabályozási feltételek mellett versenyezzenek - írták.

A vámokat a vámhatóságok szedik be az online platformoktól vagy az importált áruk értékesítésében és szállításában részt vevő bármely más vállalkozástól. Az online vásárló európai fogyasztókat a kézbesítéskor nem terheli további fizetés, a vám a webáruház áraiba fog beépülni.

Emlékezettek: a 150 eurós vámmentességet az alkalmi online vásárlások és a kevésbé digitalizált vámrendszerek korszakára tervezték. A szabályozás már nem felel meg a jelenlegi kereskedelmi helyzetnek, eltörlése az uniós vállalkozások régóta fennálló strukturális egyensúlyhiányát korrigálja.

Környezetvédelmi szempontból a gyors tempójú e-kereskedelmi modell hozzájárul a csomagolási hulladék mennyiségének növeléséhez és a szén-dioxid-kibocsátású logisztikához. A nem kívánt áruk gyakori visszaküldése és a nagy távolságú szállítás megkettőzi a szállítás okozta szennyezést.

Hozzátették: 2025-ben 5,9 milliárd, nem uniós országokból származó, alacsony értékű csomagban lévő tétel árasztotta el az EU piacát vámfizetés nélkül. Naponta több mint 16 millió csomagot kezelnek a vámhatóságok. Az alacsony értékű csomagok az EU-ba importált összes tétel 97 százalékát teszik ki, de az EU importértékének mindössze 2 százalékát érik el - sorolták a vám bevezetése melletti érveket.

Az e-kereskedelem gyors növekedése a fogyasztók számára is megnövekedett kockázatokat jelent. Egy 2025-ös uniós vizsgálat megállapította, hogy az EU-ba belépő alacsony értékű áruk több mint 60 százaléka nem felel meg a termékkövetelményeknek vagy a biztonsági előírásoknak. Ez azt jelenti, hogy mérgező összetevőket tartalmazhatnak, vagy helytelenül vannak címkézve, ami veszélybe sodorja a fogyasztókat - tették hozzá.

Az új intézkedés bevezeti a termékazonosítók bejelentésének szükségességét is, ami javítani hivatott a kockázatkezelési és ellenőrzési eljárásokat, segítve a tilalmak és korlátozások érvényesítését. Ez támogatja majd a hatóságokat abban, hogy hatékonyabban tudják felderíteni a nem megfelelő árukat, és végezzenek ellenőrzéseket. A termékazonosítók alkalmazása július 1-jétől önkéntes, november elsejétől kötelezővé válik.

Megjegyezték, a 3 eurós vámtarifa átmeneti megoldás, gyors válasz az e-kereskedelem növekedéséből adódó kihívásokra. 2028 júliusától kezdődően az EU az uniós vámszabályoknak megfelelően az áruk tarifális besorolása, származása és értéke alapján normál vámokat alkalmaz.

(MTI)