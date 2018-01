Anyaország :: 2018. január 4. 19:22 ::

L. Simon megmagyarázza, miért nem gond a niggerfarkakat szopkodó, pedofíliareklámozó buzi fideszes meghívása

"Miért is ne lehetne meghívni egy erősen megosztó kijelentéseket tevő közéleti személyiséget egy konferenciára? Miért gondolja bárki is azt, hogy egy konferencia szervezőinek mindenben egyet kell érteniük a meghívott előadók álláspontjával, korábbi kijelentéseivel? Mégis kinek kellene a gondolatrendőrség szerepet magára vállalnia?" - kérdezi felháborodottan Fb-bejegyzésében a fideszes képviselő.



Bayer Zsolt, Schmidt Mária és L. Simon László az Örökség Kultúrpolitikai Intézet pódiumbeszélgetésén a budapesti Akváriumban 2017. november 23-án (Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet)

Biztos ugyanezeket írná akkor is, ha egy valóban szélsőjobboldali gondolkodóról lenne szó... Ráadásul annak a pártnak a politikusa vagdalkozik így, amely büntetőjogi kategóriává tette az úgynevezett holokauszt cáfolását, elzárással fenyegetve mindazokat, akik mást mernek gondolni a hivatalos zsidó dogmánál, melyben a Fidesznek köszönhetően immár kötelező hinni. Még hogy nem akarnak gondolatrendőrséget játszani...

Alább olvasható a teljes bejegyzés, elvégre nem hétköznapi dolog, hogy még képesek is ezt megmagyarázni, ráadásul ilyen "érvekkel" (a szöveget mi illusztráltuk):

A liberális homofóbia margójára

Döbbenten olvasom a Schmidt Máriát támadó újabb cikkeket. Szerzők sora szörnyülködik azon, hogy a “Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány” meghívta egy budapesti V4-es konferenciára a számos vitatott kijelentést tevő Milo Yiannopoulost. Most tekintsünk el attól az újságírói pontatlanságtól, hogy nem Schmidt Mária az említett közalapítvány elnöke, azaz nem ő vezeti a közalapítványt, koncentráljunk csak arra, hogy vajon a véleménynyilvánítás szabadságára oly kényes sajtómunkások mégis milyen jogon kérdőjelezik meg a véleménynyilvánítás és a gondolat szabadságát. Miért is ne lehetne meghívni egy erősen megosztó kijelentéseket tevő közéleti személyiséget egy konferenciára? Miért gondolja bárki is azt, hogy egy konferencia szervezőinek mindenben egyet kell érteniük a meghívott előadók álláspontjával, korábbi kijelentéseivel? Mégis kinek kellene a gondolatrendőrség szerepet magára vállalnia?

Yiannopoulos sok-sok megszólalása közül van olyan, amivel azonosulni lehet, van amivel egyáltalán nem. De van-e olyan írástudó közéleti ember, politikus, író, értelmiségi, akivel mindenben egyet lehet érteni? Akinek az értékrendje 100 százalékban találkozik egy másik emberével?

Az egyik újságíró szóba hozta Yiannopoulos homoszexualitását is, kifejtve, hogy “Yiannopoulos homoszexualitása természetesen nem is szempont, nem is emiatt, hanem a pedofíliával megengedőnek mondott, Yiannopoulos szerint rosszul megfogalmazott mondata miatt került össztűz alá. Melegsége csak annyiban számít, hogy merőben ellentétben áll a magyar vagy épp a lengyel kormány által hangoztatott értékekkel.” Vajon honnan veszi az újságíró, hogy a jelenlegi magyar kormány által hangoztatott értékekkel ellentétes egy homoszexuális személy meghívása egy nemzetközi konferenciára? Hol olvasta, hallotta ezt? Mert abból, hogy a jelenlegi kormány családpolitikájának a fókuszában - nagyon helyesen - a férfiak és nők házasságára és gyermekvállalására épülő klasszikus családmodell áll, még nem következik az, hogy bárkinek a véleményét, művészi, tudományos teljesítményét azon az alapon kérdőjelezné meg, hogy az illetőnek milyen a nemi identitása, illetve hogy klasszikus családban él, vagy sem.

Úgyhogy köszönjük, nem kérünk a liberális gondolatrendőrség áldásos munkájából. Ők foglalkozzanak inkább azzal, hogy mégis miként sikerülhetett Vona Gábor és a Jobbik szerecsenmosdatása: most már nem számít az EU-s zászló égetése, a Duna-parti holokausztemlékmű meggyalázása, sem a gárda, sem a számos antiszemita megjegyzés. Úgy tűnik, hogy a “demokrácia” megmentése érdekében a Fidesz ellen még velük is össze szabad, és össze is kell fognia a baloldalnak.

"Nem kérdőjelezik meg a művészi teljesítményét":

A Fidesz frakcióvezetője egyébként egyáltalán nem ért egyet a zsidó kurvák seggéről verselő L. Simonnal:

Nem egy helyes minta, hogy a pedofíliával megértést mutató homoszexuális ember az, aki a konzervatív értékek hiteles megtestesítője.

Az idézet az alábbi videóban hangzik el, a téma kb. a hatodik perctől indul:

