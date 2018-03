Anyaország, Cigánybűnözés :: 2018. március 29. 09:58 ::

Cigány a rendőrnek: most nem úszod meg azzal, hogy megdobáljuk a házadat, fel is lesz gyújtva!

A feldühödött rokonokkal is szembe kellett nézniük egy közlekedési baleset után intézkedő rendőröknek. Végül nem torkollott erőszakba a szóváltás, az egyik rendőrt fenyegető férfi ellen zaklatás miatt emeltek vádat - írja a Zaol.hu.

Tavaly április 20-án este kilenc óra tájt figyelt fel a három gépkocsizó rendőr járőr egy Bánokszentgyörgyön nagy sebességgel átrobogó fehér Mitsubishi Carisma személyautóra, amelynek vezetője az egyenruhások autóját meglátva még jobban gyorsított. A rendőrök a nyomában eredtek, de nem tudták utolérni a tempó miatt, azonban Borsfára érve a Mitsubishi vezetője elveszítette uralmát járműve felett, az árokba hajtott, ahonnan a jármű visszacsapódott, és a tetejére borulva állt meg az úttesten. Az odaérkező három rendőr azonnal értesítette a mentőket és a tűzoltókat, a balesetet szenvedett sofőr pedig röviddel később kimászott a füstölgő gépkocsiból.

A járőrök egyike a forgalmat irányította, míg két társa a sofőr mellett maradt. Nem sokkal később megérkezett a baleseti helyszínelő két rendőr kíséretében. A balesetnek híre ment a sofőr rokonságában, így a felborult autónál hamarosan tucatnyian jelentek meg. Közülük néhányan a rokonukhoz akartak menni, de mivel ez a helyszínelést akadályozta volna, a rendőrök a folyamatosan növekvő tömeget távol tartották.

Eközben néhányan, anélkül, hogy a baleset okával tisztában lettek volna, találgatásokba bocsátkoztak és arra jutottak, biztos a rendőrök üldözték a rokonukat, ők okozták a balesetet. Egyikük hergelni kezdte társait, azt kiabálta, hogy a baleset az egyik járőr miatt történt, akit ezután megfenyegetett: ennek még lesznek következményei, nem érdekli az sem, hogy rendőr, ki fogja csinálni. Azt, hogy ez alatt pontosan mit értett, nem részletezte.

Az uszításban társra is talált, és egy másik cigány, aki, bár látta, hogy a sofőr eszméleténél van, és orvosi ellátásáról is intézkedtek, szintén megfenyegette a járőrt: „fel lesz gyújtva a házad, nem úszod meg annyival, mint a múltkori ügyben, akkor csak meg lett dobálva a házad, hanem most égni fog, fel lesz gyújtva vagy fel lesz robbantva”.

Azt is közölte, otthon fog "piázni", és lesz rá tíz tanúja, amikor égni fog a rendőr háza. Ezt többször is megismételte, bár többen rászóltak emiatt. Mivel a megfenyegetett rendőr lakóházát intézkedései miatt korábban már "ismeretlenek" valóban megdobálták, az elhangzott fenyegetések alappal adtak okot a félelemre. A fenyegetőző cigány csak azután hallgatott el, miután megérkezett az orvos, és kiderült, hogy fajtársa mindössze nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba tájékoztatása szerint a gyújtogatást beígérő cigány ellen közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás miatt emelt vádat a nagykanizsai járási ügyészség.