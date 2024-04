Külföld :: 2024. április 30. 13:40 ::

Kínai külügy: biztató előrelépést értek el a Hamász és a Fatah közötti pekingi tárgyalások

A rivális palesztin csoportok, a Hamász és a Fatah politikai akaratukat fejezték ki, hogy párbeszéd útján próbáljanak megbékélni, ezáltal a két csoport képviselői biztató előrelépést értek el a kínai fővárosban a megbékélés előmozdításáról folytatott legutóbbi tárgyalásokon - közölte a kínai külügyminisztérium kedden.

"A Palesztin Nemzeti Felszabadítási Mozgalom és az Iszlám Ellenállási Csoport képviselői néhány nappal ezelőtt érkeztek Pekingbe, hogy mélyreható és őszinte párbeszédet folytassanak" - mondta Lin Csien külügyi szóvivő kedden.

"Megállapodtak abban, hogy folytatják a tárgyalások menetét a palesztin szolidaritás és egység mielőbbi megvalósítása érdekében" - közölte, hozzátéve, hogy a felek számos konkrét kérdésről folytattak megbeszélést és biztató előrelépést értek el.

"Nagyra értékelték Kína szilárd támogatását a palesztin nép jogos ügye iránt, hogy helyreállítsa törvényes nemzeti jogait, megköszönték a kínai félnek a palesztin belső egység megerősítésének elősegítésére tett erőfeszítéseit, és megállapodásra jutottak a jövőbeli párbeszédre vonatkozó elképzelésekről" - mondta el a szóvivő.

A két rivális frakció azóta nem rendezte politikai vitáit, hogy a Hamász harcosai 2007-ben egy rövid háborúban kiűzték a Fatahot a Gázai övezetből.

Kína régóta elismeri a palesztin államot, folyamatos kapcsolatokat épít a térség nemzeteivel. Az elmúlt években igyekezett a palesztin és izraeli felekkel is kapcsolatot teremteni, és egy közel-keleti ügyekkel foglalkozó különmegbízottat nevezett ki, aki Izraellel és a palesztin hatósággal is tárgyalásokat folytat. 2023 márciusában Kína volt a házigazdája a Szaúd-Arábia és Irán közötti tárgyalásoknak is, amelyeken a két regionális nagyhatalom megállapodott a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról.

(MTI)