A nagy győzelem harmadik napján már ki is sétált a börtönből az egyik elszámoltatott

Házi őrizetre változtatták Császy Zsolt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) egykori értékesítési és jogi vezetője börtönbüntetését, akit a 2008-as sukorói telekcsere-szerződés ügyében ítéltek el Tátrai Miklóssal együtt. Császy hét hónapja raboskodott a tököli börtönben, szabadulása után a Facebookon jelentkezett be.

Szerdán elhagyhatta a börtönt és házi őrizetként működő reintegrációs őrizetre változtatták a Sukoró-ügyben elítélt Császy Zsolt büntetését. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) volt értékesítési és jogi igazgatója erről a Facebook-oldalán számolt be, azt írta, "felszabadulásunk korábbi ünnepén, április 4-én a bíróság helyt adott kérésemnek, és április 11-i hatállyal hazaengedett."

„Császy Zsolt tulajdonképpen most is rab, csak van egy állandó kint tartózkodási engedélye” – mondta Kadlót Erszébet, Császy ügyvédje. Hozzátette, védence lábbilincset visel, és csak bírói engedéllyel hagyhatja el otthonát, azzal ugyanakkor még dolgozhat is.

A reintegrációs őrizet 2015 óta létező jogintézmény, és csak azok élhetnek ezzel, akiket nem erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek el, és 5 évnél nem kaptak többet, a büntetésükből pedig legalább hat hónapot már letöltöttek. Mindezzel a cél pedig az lenne, hogy az elítéltek minél gyorsabban illeszkedhessenek vissza a társadalomba.

Császy - aki a börtönben nem követett el fegyelmi vétséget, ugyanakkor több dicséretet is kapott - a bírói döntés alapján 10 hónapig lesz reintegrációs őrizetben, és utána vizsgálják meg a feltételes szabadlábra helyezésének lehetőségét. Ez jelent majd számára valódi szabadulást.

(HVG nyomán)