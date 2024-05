Anyaország, Cigánybűnözés :: 2024. május 2. 18:08 ::

A KSH szeretné mérni a cigányság szaporulatát, de a kormány tiltja

Titkosítás helyett mikor tudhatjuk meg a cigányság termékenységi rátáját, ahogy azt a KSH is szeretné? – tette fel a kérdést Novák Előd, miután a statisztikai hivatal is elismerte neki: a törvény szerinti 13 nemzetiséget, így a cigányságot is nemcsak népszámláláson volna indokolt külön mérni, hanem a születésszámukat is, ezt azonban jelenleg törvény tiltja.

A balliberális képviselők bekiabálása után Latorcai figyelmeztette Novákot, hogy a cigányság népességrobbanása kapcsán nem beszélhet a bűnözés fokozódásáról. Az Orbán Viktor megbízásából válaszoló Gulyás Gergely szerint a ballib képviselők bekiabálásai, tiltakozásai jogosak. A miniszter szerint a kormány családtámogatási rendszere mindenkin segít, viszont nem válaszolt a kérdésre, tehát marad a titkosítás Novák és a KSH kérése ellenére.

Gulyás Gergely azt kérdezte a Mi Hazánk alelnökétől, hogyan lehet megállapítani valakiről, hogy cigány, Novák Előd pedig romológiai tanulmányaira hivatkozva segítette ki a tanácstalan minisztert. A Mi Hazánk politikusa végül arra is rávilágított: megtévesztő kormánypropaganda, hogy hazánk sokat költ családtámogatásokra, ugyanis az Eurostat adatai szerint a GDP százalékában vizsgálva az EU 27 tagállamának e kiadásait, messze átlag alatt költünk erre, csak a 20. Magyarország.