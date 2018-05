Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja részesedést szerzett az Azonnali.hu nevű hírportálnál - jelentették be képregényes formában. A közéleti tematikájú lapot eddig néhány újságíró működtette, de úgy hallottuk, Ungár bővíteni szeretné a csapatot, elsősorban a megszűnt Magyar Nemzet munkatársaival - írja az Index.

Miután bezárt a Magyar Nemzet, a politikus jelezte, hogy megvásárolná, azonban Simicska Lajos nem adta el neki, mert a hírek szerint az oligarcha nem látott arra garanciát, hogy végül nem fideszes körökhöz kerül majd a lap.

Ungár Péternek nem az Azonnali az első újságja, családi vállalkozása révén részesedése van a kormánypárti Figyelőben, és hozzá köthető az LMP-s reflektor blog is. Parlamentben ülő politikusoknál szokatlan, hogy saját médiummal rendelkezzenek, Ungárnak most már három lapja is van.