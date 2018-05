Anyaország :: 2018. május 28. 13:39 ::

Plagizáló bírónő lett a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke Handó Tünde jóvoltából

Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke – értesült a hvg.hu. Történt mindez öt évvel azután, hogy a mások írásait sajátjaként jegyző Polgárné távozott a bíróságról.



Polgárné Vida Judit 2012. december 14-én átveszi kinevezését Handó Tündétől. Jobbról Darák Péter, a Kúria elnöke (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

A kinevezést Handó Tünde jelentette be a bíróság összbírói értekezletén. Mindez úgy történhetett meg, hogy másodszor is eredménytelen lett a Fővárosi Törvényszék elnöki pályázata. Így Handó előtt megnyílt az út, hogy valakit megbízzon egy évre az elnöki feladatokkal. A választása állítólag sokkolóan hatott a fővárosi bírákra.

Polgárné neve a bíróságon kívül sem ismeretlen: ő volt az, aki öt éve a HVG által feltárt plágiumügy miatt kényszerült lemondani az FT elnökhelyettesi posztjáról. A bíróság Kisbíró című házi magazinjában Polgárné sajátjaként jegyezte mások írásait.

„Az embernek kétféle attitűdje lehet az életben: az Építés vagy az Ültetés. Az építők munkája évekig is eltarthat, de egy napon véget ér. Akkor megállnak, és az általuk emelt falak szabják meg a határaikat. Az élet elveszíti értelmét, amint véget ér az építés” – írta tavaszi üzenet gyanánt kollégáinak Polgárné a bíróság általános elnökhelyetteseként a megújult házi magazin, a Kisbíró első számában, még 2013-ban. A gondolatmenetet az ültetőkkel folytatja, akik „folyton küzdenek a viharokkal, az évszakokkal, és csak ritkán pihennek”. Éppen úgy, ahogy azt Paulo Coelho brazil író is megfogalmazta Brida című regényének előszavában. Csakhogy erre nem találni utalást az évtizedekkel később, a Fővárosi Törvényszék dolgozói számára megjelent – közkönyvtárban bárki számára elérhető – magazinban: a cikket Polgárné sajátjaként jegyezte.

A ficánkolás a lényeg! című írás még inkább árulkodó. Ebben a bíró a strandokkal kapcsolatos véleményét osztja meg a kollégáival. E szerint „ha jön a nyár, hívogat a vízpart: langymeleg föveny a lábujjak közt, bokanyaldosó hűs habok, a hullámverés moraja, chipssóvár sirályok fülsértő rikoltozása”. Polgárné a strandolás gyönyöreinek fokozására is adott tippeket, például hogy nem kell feltétlenül fürdőruhát viselni, szerinte szörfsort az ideális választás, „mert kellő önbizalmat ad a ficánkoláshoz”. Csakhogy ezek sem voltak a saját gondolatai. Mindez 2010 augusztusában a Reader's Digest magyar kiadásában már megjelent Jean Kittson ausztrál írónő írásaként. A két szöveg között elenyésző a különbség, Polgárné a címen változtatott, az eredeti Hurrá, strandolunk! helyett A ficánkolás a lényeg! lett. Emellett a bírónő néhol lerövidítette a szöveget, és felsorolást is átalakított folyamatos szöveggé.

„Nem kértek engedélyt a másodközlésre, és a forrást nem tüntették fel, mindösszesen a címet változtatták meg” – hangsúlyozta korában a HVG-nek László Zsófia, a Reader's Digest felelős szerkesztője. Hozzátette: elképesztőnek tartja, hogy mindenféle gátlások nélkül átemeltek a lapjukból egy írást, ráadásul mindez a Fővárosi Törvényszék magazinjában történt meg.

A Kisbírót felelős szerkesztőként is jegyző elnökhelyettes polgári bíróként jutott a lapszerkesztés területére, 1990-től előbb a Budai Központi Kerületi Bíróságon, majd a II–III. Kerületi Bíróságon ítélkezett közepesnél nehezebb megítélésű lakás-, személyiségi, adatvédelmi és vagyonjogi ügyekben. 2003-ban lett a Fővárosi Bíróság tagja, 2008-ban kollégiumvezető-helyettesi megbízást kapott, és a Magyar Bírói Egyesületnek is volt alelnöke. Egyszer már komoly magyarázkodásra is kényszerült: vele szemben közokirat-hamisítás miatt korábban büntetőeljárás indult, amiért még a II–III. kerületi bíróság tanácselnökeként, egy önmagában nem túl jelentős polgári ügyben eljárva, két olyan alkalommal is azt írta, hogy két ülnökkel tárgyalt, amikor nem voltak társai a törvénykezésben. Az eljárás végül felmentéssel zárult.

„Nekem is, ahogy bárkinek ezzel kapcsolatosan, vállalnom kell a gyengeségeimet és a hibáimat egyaránt. Ezeket nem kívánom rejtegetni” – e szavakkal kért „őszinte és nyomatékos” elnézést kollégáitól Polgárné Vida Judit, a plágiumgyanúba keveredett elnökhelyettese a bírótársaitól. Hosszas gondolkodás után, bő egy héttel később lemondott a posztjáról is, amit Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke elfogadott. Ám nem sokáig volt „egyszerű” tanácselnök, egészen mostanáig az OBH-elnöki biztosként dolgozott, többek között a bíróságok arculatváltásán, például a gazdája volt házon belül a bugyiviselési szokásokra is kitérő kézikönyvnek.

Mindez úgy fordulhat elő, hogy Polgárné ellen nem indult eljárás a szerzőijog-sértések miatt. Fazekas Sándor, az törvényszék korábbi elnöke – őt követi most Polgárné – korábbi közlése szerint a HVG cikkéből értesültek a bíróság lapját érintő plágiumgyanúról. Az esetleges szerzőijog-sértések ügyében a törvényszéken belső vizsgálat indult, azonban ennek eredményéről nem közöltek részleteket. Polgárné töretlenül felívelő karrierje alapján úgy tűnik, hogy a kényszerű lemondáson kívül nem lett következménye az amúgy az érintett által is elismert jogsértésnek – írja a lap.