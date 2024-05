Kultúra :: 2024. május 4. 11:40 ::

Szeged arcai - a városhoz kötődő művészek festményeit állítják ki a Kultúrpalotában

Szeged arcai címmel a Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti gyűjteményeiből válogatott alkotásokat bemutató kiállítás nyílik a szegedi Kultúrpalotában hétfőn - tájékoztatta a közgyűjtemény az MTI-t.

A tárlaton olyan festményeket is bemutatnak, melyek eddig még sohasem szerepeltek a nagyközönség előtt - áll a közleményben.

A június 9-ig nyitva tartó kiállításon szegedi vagy Szegedhez kötődő művészek festményeit láthatják az érdeklődők. Így többek között Nyilasy Sándor, Szöri József, Kukovetz Nana és Vinkler László alkotásait is bemutatják.

A szegedi múzeum képzőművészeti gyűjteményében rengeteg "kincs" található: olyan festmények is, melyeket ritkán vagy soha nem láthat a nagyközönség. Ezért tartotta a múzeum fontosnak a tárlat megrendezését, hogy a raktárban pihenő alkotásokat is megismerhessék az érdeklődők. A bemutatáshoz komolyabb restaurátori munkára is szükség volt, hogy megfelelő állapotban lehessen kiállítani a műveket. Így a többségük tisztításon esett át, de volt, amelynél például szakadást is restaurálni kellett.

(MTI)