Már konferenciát is tartanak a vendégmunkásokról

Egyre letagadhatatlanabbá válik a tény, hogy a vendégmunkás kérdés lesz Magyarország egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb problémája a következő években. Aki ezt meghökkentőnek tartja, gondoljon bele, hogy hosszabb távon ez a kérdés arról dönt, megmaradhat-e magyarnak Magyarország. Ha valaki úgy gondolja, ez erős túlzás, akkor nézze meg, mi zajlott le Nyugat-Európában, például Németországban néhány évtized alatt. Ugyanis éppen így indult el ott is, ahogy most nálunk.



Jelen pillanatban 100-200 ezer közé tehető a harmadik világból érkező vendégmunkások száma, pontos számot arról nem tudunk, ezért hány magyar dolgozót rúgtak ki, s esetleg hányan voltak már olyanok, akik ezért elhagyták Magyarországot, mert már ilyen is lehetett. Továbbá nem lehet elmenni amellett sem, hogy a kormány kiemelt beruházások esetében már a korábbi 2 év helyett 5 évig engedélyezi az itt tartózkodásukat, és akár még családegyesítésre is lehetőség lesz. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy lefelé tartó spirál, és nem fogják, de inkább nem is akarják majd akadályozni, hogy a globális nagytőke kedvéért itt is maradjanak családostól hosszabb távon is.

Az ügy komolyságát jelzi, hogy már külön konferenciát szerveznek a vendégmunkásokról.

– A szakmabelieket és érdeklődőket várják a május 10-én 9 órakor megrendezésre kerülő konferenciára, melyet a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ), az MGYOSZ és az Országos Humánmenedzsment Egyesület (OHE) szervezésében rendeznek meg. A konferencia témája: A vendégmunkások növekvő szerepe a magyar turizmus-vendéglátásban, reagálva a nemrégiben megjelent vendégmunkás szabályozásra – írja a turizmus.com.

Külön érdekesség, mint látható, a konferencia kifejezetten turizmusra fókuszál, a szállodaiparban eddig még nem tűntek fel nagyobb számban (ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem) a vendégmunkások, de ebből arra lehet következtetni, hogy itt is változás lesz. De például több mint 50 Srí Lanka-i vendégmunkás dolgozik és adja a személyzetnek közel egyharmadát a mátraházai Hotel Ózon & Luxury Villasban is már. S amint látni a fenti részletes programot, egy olyan pont sincs, ami a hátrányokat taglalná... Ebből talán következtetni lehet a konferencia szellemiségére.

De érdemes idézni Princzinger Pétert, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kuratóriumi elnökét, aki azt nyilatkozta tavaly: a vendégmunkás nem migráns. Majd hozzáfűzte az is, szükség van a vendégmunkásokra.

A valóság ezzel szemben az, hogy a vendégmunkás is migráns.

Lantos János – Kuruc.info