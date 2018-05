Anyaország :: 2018. május 29. 18:38 ::

Benyújtották a Stop Sorost, július közepéig el is fogadhatják

Magyarország készen áll a Stop Soros törvénycsomaggal kapcsolatos vitákra, ezeken pedig minden esetben az ország biztonsági érdekeit fogja szem előtt tartani – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára nem sokkal azelőtt, hogy a kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az előterjesztést. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: a parlamenti választás végeredményével a magyarok egyértelműen megüzenték, hogy meg kell védeni Magyarországot az illegális bevándorlástól.





A kormány arra kapott felhatalmazást április 8-án, hogy minden lehetséges eszközzel védje meg Magyarországot az illegális bevándorlástól – erről beszélt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Stop Soros törvénycsomag benyújtása előtt. Dömötör Csaba kiemelte: a javaslat éppen ezért az eredetinél is szigorúbb formában kerül az Országgyűlés elé.

A tervezet értelmében az illegális migrációt támogató, külföldi forrásokból működő szervezeteknek regisztrálniuk kellene magukat, külföldi forrásaik után pedig illetéket kellene fizetniük, amit a kormány határvédelemre fordíthatna.

Az előterjesztés szerint emellett 5 és 90 nap közötti elzárással lenne büntethető az, aki szervezetten segíti az illegális bevándorlókat abban, hogy Magyarországon tartózkodási engedélyhez jussanak vagy menedékjogot szerezzenek.

Egy év szabadságvesztést kaphatna az, aki pénzzel támogatja, vagy pénzért cserébe segíti az illegális migrációt.

Azt pedig akár ki is tilthatják Magyarországról, aki úgy szervezi az illegális bevándorlást, hogy háttéranyagot készít vagy a hatóságok kijátszása érdekében határmegfigyelést szervez.

Hasonlóra az elmúlt években többször is akadt példa. A Soroshoz köthető "civil" szervezetek a migránsokat Európa-szerte útikönyvekkel és szótárakkal segítették abban, hogy bejussanak a kontinensre. Sőt, ha kellett, akár jogi védelmet is nyújtottak nekik, ahogy annak a két bangladesi férfinak is, akiket az elutasított menedékkérelmük miatt a bíróságon a Helsinki Bizottság képviselt a magyar állammal szemben.

A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára azt mondta: a tervezettel kapcsolatban itthon és Brüsszelben is nagy vitára számítanak, a kormány azonban minden esetben Magyarország biztonságát tartja majd szem előtt.

„Meg kell erősítenünk a politikai páncélunkat az illegális bevándorlás ellen, már csak azért is, mert miközben Magyarország minden eszközzel a határait védi, Brüsszelben véglegesíteni akarják a betelepítési kvótát” – fogalmazott Dömötör Csaba.

A törvénytervezetet várhatóan július közepéig fogadhatja el az Országgyűlés, ami után két héten belül életbe is léphet a Stop Soros törvénycsomag. A parlament emellett az illegális bevándorlással kapcsolatos alaptörvény-módosításáról is dönt majd.

