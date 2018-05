Anyaország :: 2018. május 30. 21:10 ::

Szijjártó Pompeónál: vállvetve folytatják a harcot Izrael érdekeiért

Washingtonban tanácskozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel. A tárcavezető az M1-nek elmondta: megerősítették a stratégiai szövetségüket, valamint Mike Pompeo világossá tette, hogy Magyarországra és Közép-Európára mint természetes szövetségesre tekintenek.



Fotó: Mandel NGN / AFP

A tárcavezető közölte: a megbeszéléssel megerősítették, hogy „Magyarország nem kíván az Egyesült Államokat hisztérikusan bíráló európai kórus tagjává válni”.

Magyarország továbbra is kiegyensúlyozottan, minden kritikát mellőzve fog hozzáállni az amerikai bel- és külpolitikai intézkedésekhez – jelentette ki, majd hozzátette: a két ország több területen is megerősítette az együttműködését.

Világosan láthattuk, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció és a magyar kormány politikai megközelítései között rendkívül sok hasonlóság van, hiszen mindketten rendkívül fontosnak tartjuk a saját polgáraink biztonságának garantálását. Megerősítettük az együttműködésünket a terrorellenes küzdelemben. Világossá tettük, hogy az illegális migrációval szembeni fellépést rendkívül fontosnak tartjuk, mint ahogy a világon a keresztény közösségek érdekében történő fellépést is – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A gazdasági együttműködés kérdése is hangsúlyosan került elő a megbeszélésen, tekintettel arra, hogy az amerikai vállalatok alkotják ma már a második legjelentősebb beruházói közösséget hazánkban, 1700 amerikai cég százezer magyarnak ad munkát – hívta fel a figyelmet a miniszter. Megerősítettük a gazdasági együttműködés fejlesztése iránti igényünket is, ugyanakkor azt is látni kell, hogy az amerikai vállalatokkal való kapcsolat Magyarország energiabiztonságának szempontjából is fontos – fűzte hozzá.

Fontos lenne, ha 2022-től Magyarország gázellátásában már számíthatnánk a Romániából származó, amerikaiak által kitermelt gázra. Mike Pompeo ezen a területen is megerősítette az Egyesült Államok együttműködési szándékát – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy továbbra is együttműködnek rendkívül fontos külpolitikai kérdésekben, így az ENSZ-reform vonatkozásában és abban a tekintetben is, hogy Izraellel szemben "tisztességes nemzetközi megközelítést szeretnének kivívni" – mutatott rá.

A miniszter hangsúlyozta: fontos a védelmi együttműködés megújítása is, ezért átadta amerikai kollégájának a leendő magyar-amerikai védelmi együttműködés megállapodásra vonatkozó magyar javaslatokat. Erről már két tárgyalási forduló lezajlott, egyértelmű politikai akarat van mindkét oldalról a megállapodás megújítására – mondta. Hozzáfűzte: most abban állapodtak meg, hogy felgyorsítják ezt a folyamatot.

Szijjártó Péter emlékeztetett: ugyan eddig is magyar katonák szolgáltak amerikaiak vezette missziókban, de megállapodtak abban, hogy a NATO által elindítani szándékozott iraki kiképzési misszióban magyar katonák is részt vesznek, erről haladéktalanul megkezdik az egyeztetéseket. Megjegyezte: a megbeszélésen felvetődött, hogy a NATO-tagállamoknak mielőbb meg kellene felelni az úgynevezett kétszázalékos elvárásnak, azaz annak, hogy a hazai össztermékük 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítsák, és Magyarországnak világos menetrendje van arra, hogy miként érheti el ezt a célt.

Arról is beszélt, hogy Magyarországnak rendkívül fontos a regionális biztonság, stabilitás, és ennek egyik alapja a kisebbségek védelme egész Európában, de kiváltképp Közép-Európában.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a találkozón szó volt az ukrán oktatási törvény ügyéről is. Tájékoztatta amerikai kollégáját, hogy kedden egyeztetett Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel, akivel abban maradtak, hogy a megoldásra koncentrálnak, és a jövővel, nem a múlttal foglalkoznak. Ez a megközelítés az Egyesült Államok támogatását is bírja – mutatott rá a tárcavezető.

Elmondta: az amerikai kormányzat eddig is "nagyon aktívan vett részt a kérdés megoldásában", az amerikai külügyi tisztségviselők rendszeresen felhozták a témát az ukrán kormányzati szereplőknek.

Az Egyesült Államok fellépése, segítsége nélkül kedden nem érték volna el, hogy összehívják a magyar-ukrán kormányközi munkacsoportot június végére, azt, hogy az ukrán oktatási miniszter hivatalos tárgyalásra hívta a KMKSZ vezetőit, azt, hogy a 2023-ig tartó meghosszabbítása az oktatási törvény alkalmazásának már az ukrán parlamentben napirendjén van, továbbá azt, hogy a magániskolák kivétele a jogszabály hatálya alól jól halad előre.

Szijjártó Péter arra kérte amerikai partnerét, hogy az elkövetkező időben is támogassák a magyar-ukrán tárgyalásokat, és tegyék világossá Ukrajnának, hogy a kisebbségek ügyek fontos kérdés, a nemzetközi jogszabályoknak ebben a tekintetben is mindenkinek meg kell felelni, függetlenül más geopolitikai kérdésektől.

(MTI - M1 nyomán)