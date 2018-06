Anyaország :: 2018. június 1. 13:22 ::

Miskolcon is megvalósult az ellenzéki nagykoalíció

Mindenki "Rokker Zsoltit" támogatja, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum után végre az LMP is beállt mögé - írja a HVG.

A városban július 15-én tartanak időközi önkormányzati választást, mert áprilisban Hubay György nyert, és parlamenti képviselő lett. Először a Jobbik és az MSZP biztosította támogatásáról Erdei Sándort.

Aztán megérkezett a táborba a DK és a Momentum is, most pedig az ATV híre szerint az LMP is csatlakozott.

"Az LMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezete a július 15-i miskolci időközi választáson Erdei Sándort támogatja. A párt reményének ad hangot, hogy támogatása célt ér, és Miskolc megválasztja képviselőnek a várost jól ismerő független jelöltet, aki a helyi ügyek képviseletét hatékonyan tudja ellátni" – közölte a zöldpárt Borsod megyei elnöke, Csoma László.

Korábban írtuk: