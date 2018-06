Anyaország, Politikusbűnözés :: 2018. június 18. 11:05 ::

Nagyot kaszált Orbán Ráhel Fidesz-alapító ügyvédje is, de Brüsszel szokás szerint rajtunk vasalja be az ezúttal legalább százmilliárdot

Lázár János és társai átengedték a közbeszerzések ellenőrzését kormányközeli külső tanácsadóknak, és milliárdokat fizettek érte. A munkát pocséknak találta Brüsszel és most a tanácsadói díj sokszorosát fizetteti vissza Magyarországgal. Százmilliárd forintnál biztosan nagyobb lesz a számla.

Eddig úgy tudtuk, kiválóan teljesített az uniós támogatásokat menedzselő apparátus, a 2017-es munkájuk után összesen mintegy 20 milliárd forint céljuttatásnak nevezett pluszpénzt kaptak.

Patent lehetett a közbeszerzések ellenőrzése is, hiszen a területet felügyelő Miniszterelnökségen 3,3 milliárdot osztottak szét.

Az uniós projektek közbeszerzési ellenőrzését alaposan körbebástyázták külső szakértőkkel. Soha ilyen nagy értékű szerződéseket nem kötöttek tanácsadókkal: például a kancellária 4,8 milliárdos keretmegállapodást kötött erre.

Most azonban az derült ki az Európai Bizottság leveléből, hogy a magyar közbeszerzés-ellenőrzésen átcsusszant szinte minden, a szabálytalanságok zömét nem észlelték se a belső, se a külső munkatársak.

Vagy ha igen, nem tettek semmit.

A brüsszeli auditorok az ellenőrzés nagymérvű kiszervezését indokolatlannak találták. A tanácsadódíjak egy részét nem fizetik ki, azt a magyar költségvetésnek kell állnia.

Ennél is többet kell fizetni az elnézett szabálytalanságok miatt. Százmilliárd forintnál bizonyosan többet.



Aszfaltterítő gép munka közben. A kivitelezés alatt lévő M35-ös autópálya 60-as kilométerszelvényének jobb oldali pályáján, Derecske határában a második aszfaltréteget építik be (MTVA/Oláh Tibor)

Sose találtak még ennyi hibát az Európai Bizottság auditorai: 29 közbeszerzési eljárás közül 25-ben súlyos szabálytalanságokat állapítottak meg – derül ki a magyar hatóságoknak megküldött levélből. Ez a mérlege a tavaly novemberi helyszíni vizsgálatnak, amely a közbeszerzések ellenőrzésének hatékonyságát vizsgálta. Az eredmény pedig nagyjából bukás: hármas besorolást kapott a közbeszerzés ellenőrzési rendszere, ami azt jelenti, súlyos hibákkal, éppen csak működik, jelentős javításokra van szükség.

Alapvetően a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály (kff) munkájáról van szó, ez a részleg kulcsszereplő, az ő szabályossági tanúsítványuk nélkül nem kaphat senki uniós támogatást. A brüsszeli auditorok azonban úgy találták, hogy a kff a súlyos szabálytalanságoknak csak a töredékét észlelte. A jelentéstervezet 4 esetet említ, de ezeket is azzal, hogy a kff aztán nem tett hathatós intézkedést a szabálytalanság megakadályozására.

A kormány emelte az előleget, Brüsszel a támogatást is visszakéri

Ami a bukás anyagi következményét illeti, annyi biztos, hogy csak a vizsgált mintában fellelt, és be is árazott szabálytalanság miatt

103,4 milliárd forint (334,6 millió euró) támogatásmegvonást tart indokoltnak az Európai Bizottság. Ez a szerződések teljes értékének a 10,64 százaléka. Ennél azonban jóval vaskosabb lehet a végszámla.



Fidesz-alapító Bajkai István, Orbán Ráhel ügyvédjének és Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) alapító-vezetőjének kézfogója (kép: Fb)

Az auditorok ugyanis féltucat rendszerszintű szabálytalanságra bukkantak, emiatt azt kérik a magyar hatóságoktól, hogy tekintsék át az összes operatív program közbeszerzéseit, szűrjék ki a hasonlóan hibás projekteket, és ezeknél is tegyék meg a támogatáslevonást. Például a mintába bekerült, a Szántód-Köröshegy, Fonyód-Kaposvár, és a Budapest-Esztergom vasútrekonstrukció, amelyeknél az auditorok 25 százalékos korrekciót, összesen 27 milliárd forint támogatás megvonását javasolják. Az ok, hogy menet közben 30-ról 50 százalékra emelték a nyertesnek járó támogatáselőleget a gazdaságélénkítés jegyében hozott kormányrendelet nyomán. Az eljárásokat még a 2015. november előtti szabályoknak megfelelően írták ki, 30 százalék előleggel, a nyerteseknek viszont már a 2015. november utáni új szabályozás alapján 50 százalékra módosították az előleget. Az uniós logika szerint sérült az esélyegyenlőség, a magasabb előleg ismeretében többen pályáztak volna a munkáért, ami a versenynek és így a vállalási árnak is jót tett volna.

Bőven lesz hasonló eset, a Világgazdaság még 2016-ban számolt be a Duna Aszfalt Kft. esetéről: az M35 autópálya 20 kilométeres szakaszára szóló 47 milliárdos kontraktusban írták át a kérhető előleget 14 milliárdról 23,5 milliárdra. Kötelező volt az előleg emelése a konkrét projektekben, sőt Lázár János akkori kancelláriaminiszter a rendelet visszamenőleges alkalmazását is parancsba adta. Ilyen tartalmú dokumentum eljutott még Brüsszelbe is.

A támogatásemelés legperverzebb darabja

A támogatásemelés – és a szabálytalansági lista – talán legperverzebb darabja a Miniszterelnökség saját, összesen 4,8 milliárdos keretszerződése, amelynek az volt a célja, hogy a külső tanácsadók közbeszerzési és jogi segítséget nyújtsanak, az uniós támogatások felhasználása szabályosan történjék. A támogatáselőleget jellemzően nagy értékű beruházásoknál alkalmazzák, hogy a munkakezdéshez szükséges költségeknek legyen fedezete. Bár a tanácsadás esetében nincs ilyesfajta befektetés, a kötelező előlegemelésbe azonban a tanácsadói kontraktusok is beleestek.



A megújult balatonboglári vasútállomás, ahol a Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítésének és Kaposvár–Fonyód vonalszakasz felújításának átadóünnepségét tartották 2018. június 14-én (MTI Fotó: Varga György)

A tanácsadói szerződés a Miniszterelnökség házi beszállítóinak számító SBGK, a Nagy és Kiss ügyvédi irodák, valamint az Ész-Ker Kft. alkotta konzorciummal köttetett. Az auditorok nem a tagok kapcsolatrendszerét firtatták, bár az is figyelemreméltó. Az Ész-Kert Lázárhoz közelálló cégként emlegetik, többségi tulajdonosa Kárpáti Péter György úgy is ismert, mint akinek közös cége van Tiborcz István miniszterelnöki vő üzlettársával, Hamar Endrével. Az Ész-Ker igen sikeres a kancellária tenderein, 2016 júliusa és 2017 február vége között például mintegy 9 milliárd forintnyi tanácsadói szerződést köthetett az SBGK Ügyvédi Irodával közösen. Az SBGK meghatározó munkatársa Bajkai István, a Fidesz egyik alapító tagja, aki Orbán Ráhel jogi képviseletét is ellátta már.



Bajkai István, Erzsébetváros alpolgármestere, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a VII. kerületi Nikola Tesla szerb iskola bővítéséről tartott sajtótájékoztatón 2018. április 5-én (MTI Fotó: Balogh Zoltán)

A méretes tanácsadói szerződéssel leginkább az volt a baja az auditoroknak, hogy a kff a tevékenységének (tehát az ellenőrzés) zömét kiszervezte, és szerintük ilyen mértékben ez indokolatlan. A kiszervezés aránya 2015. november és 2017. között:

824-ből 646 (78 százalék) minőségbiztosítás (felhívás ellenőrzése),

287-ből 273 (95 százalék) szerződés odaítélése, szabályossági eljárás

és 121-ből 110 (91 százalék) szerződések módosításának ellenőrzése.

A kiszervezéssel kapcsolatban azt is megállapították, hogy összeférhetetlenséghez vezethet. A magyar közbeszerzéseknél a pályázat kiírójának kötelező igénybe venni az úgynevezett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (FAKSZ). A Miniszterelnökségnek dolgozó konzorcium három tagja aktív ezen a piacon, s mivel a kff tevékenységének zöme ki van szervezve, valószínűsíthető, hogy olyan eljárások kerülnek a konzorcium vizsgálati menetrendjébe, amelyhez korábban valamelyikük tanácsot adott FAKSZ-ként. A magyar hatóságoknak küldtek is az auditorok egy olyan projektet, ahol a közbeszerzési tanácsadó az Ész-Ker, és ahol az ellenőrzés ki van szervezve a konzorciumnak. Ebben az esetben sem a közbeszerzési tanácsadási díjat, sem a kff igazolás díját nem fizeti az EU az összeférhetetlenség miatt. Ennél nagyobb veszteséget vetít előre az Európai Bizottság kérése: a kff-nek ki kell szűrnie az ehhez hasonló összeférhetetlen projekteket és ezeknél is el kell végezni a levonást.

Tíz százalék, vagy nézzünk meg mindent nagyítóval

A Miniszterelnökség nem reagált a 24.hu megkeresésére, nem válaszolt arra, mennyire becsülik az összes támogatásmegvonás összegét. Egyelőre azt sem tudni, hogy a pénzügyi korrekció melyik módszerét választják az Európai Bizottság által javasolt változatok közül. A felkérés mindenesetre az, hogy a rendszerszintű szabálytalanságok miatt a magyar hatóságoknak valamennyi operatív programból ki kell szűrniük az érintett, azaz szabálytalan szerződéseket és megállapítani, hogy összesen mennyi támogatást kell levonni, majd végrehajtani a korrekciót. Ez annyiból áll, hogy az esedékes számlabenyújtás alkalmával ennyivel kisebb összegről küldhetünk számlát Brüsszelbe. De alternatív megoldásként

a magyar fél választhatja azt is, hogy a kff ellenőrzéseken átment valamennyi szerződésre átalánykorrekciót alkalmaz, ami a vizsgált mintában talált hibaaránynak megfelelően 10 százalék támogatásmegvonás lehet.

Akkor, ha a magyar fél maradéktalanul elfogadja az Európai Bizottság javaslatait. Ha nem, akkor a megállapításokkal kapcsolatban megteheti észrevételeit, a válaszadásra két hónap áll rendelkezésre.

(24.hu nyomán)