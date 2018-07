Anyaország :: 2018. július 25. 18:25 ::

Egyelőre marad a Hír TV, csak éppen "lejjebb tekerik"

Megtörtént az átadás-átvétel az egykori Simicska-birodalomban, az Orbán Viktorral összevesző oligarcha a GVH-döntés után átadja értékeit Nyerges Zsoltnak. Az ékkőnek és nagy becsben tartott Hír TV-nél azt mondták, az esetleges bezárásról csak politikai pletykák keringenek, de a csatornánál az őszi műsorstruktúra alapján dolgoznak tovább.

Ahogy korábban a HVG hetilap megírta, távozott posztjáról Faragó Csaba, a Hír TV vezérigazgatója. Őt november közepén nevezték ki Simicska Lajos médiabirodalmának élére azzal az indokkal, hogy a Hír TV, a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió egységes irányítás alá kerüljön. A csatorna szerda délelőtti gyűlésén megköszönték Faragónak az eddigi munkát, a leváltott vezető helyére az elődjét, Pauwlik Lászlót nevezik ki.

„Pauwlik visszatér, a munka folytatódik” – mondta a hvg.hu-nak egy csatornánál dolgozó forrása, miután tájékoztatták őket a Gazdasági Versenyhivatal keddi döntéséről. A GVH áldását adta a Simicska–Nyerges-bizniszre, a hivatal tudomásul vette a szolnoki üzletember irányításszerzését Simicska és családja saját, illetve közös tulajdonában álló üzleti érdekeltségei felett.

A szerdai tévés összejövetel a lap információi szerint rövid, mindössze 9 perces volt, az összes dolgozónak megköszönték, hogy az elmúlt néhány hónapban kampányban, a politikai támadások között is ilyen kimagasló munkát végeztek. Kivétel nélkül az összes megkérdezett tévés azt mondta, a Hír TV-t nem fogják bezárni most, a műsorszolgáltatókkal ugyanis 2019 végéig van leszerződtetve az adó, addig a veszteségek mellett hoz is pénzt a csatorna.

„Szakemberekre szükség van, az őszi műsorstruktúrát pedig megvalósítjuk” – idézte az elhangzottakat egy forrásuk, hozzátéve, egy „lejjebb tekert” Hír TV-vel talán nem lesz nagy baja a hatalomnak. A bezárásról szóló rémhíreket politikai pletykáknak nevezték az ott dolgozók, kering olyan információ is, hogy Simicska, amikor eladta a csatornát, beleírta a szerződésbe, hogy nem csukhatják be a nagy szerelmét, a tévét.

Irány Amerika

Faragó távozása és Pauwlik visszatérése mellett Fonyó Károly, a Hír TV Zrt. elnökének távozását is biztosra veszik a csatornánál dolgozók, Nyerges érkezésével neki sem lesz már sok feladata, megköszönte a munkatársaknak az elmúlt három és fél évet, amit a csatorna vezetőjeként töltött. A nap folyamán még összeülnek a felek, hogy tovább egyeztessenek az átadás-átvételről.

A Hír TV 2016-ban 700 milliónál is több, tavaly 1,4 milliárdos veszteséget termelt, és amikor a választások után bezárt a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió, a tévénél is leépítések kezdődtek. Fonyó áprilisban 15 százalékos költségcsökkentés jelentett be, ezzel együtt csoportos létszámleépítésről, 30-40 ember elküldéséről szóltak a hírek.

A Népszava korábban arról írt, Simicska Lajos Amerikába küldi fiát, Ádámot, a 26 éves fiú szeptemberben utazik. (Korábban Simicska Ádám állt a lapkiadó kft. élén is egy darabig, de apja a választási kampány előtt hátrébb vonta őt, a helyére Faragó Csaba érkezett.)

Simicska Ádámnak egy év alatt angolul kell annyira megtanulnia, hogy bejuthasson valamelyik amerikai egyetemre. Követheti őt az oligarcha több, korábban kulcspozíciót betöltő embere is, Faragó Csaba és Fonyó Károly.

A két üzletembernek régóta vannak amerikai érdekeltségei, így korábban is felmerült már, hogy a választás eredményétől függetlenül előbb-utóbb visszaköltöznek Amerikába.

Fegyverletétel Szolnokon

Simicska Lajos július elején tette le a fegyvert végleg (igaz, az áprilisi választások után már bezárta a Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót, hetilapja, a Heti Válasz sem jelenik már meg nyomtatott formában) és adta el üzleti érdekeltségeit Nyerges Zsoltnak, annak az üzletembernek, aki a G-nap, a Simicska–Orbán-háború kitörése óta megpróbált a két fél között lavírozni.

Nyerges folyamatosan közvetített Orbán és Simicska között, neki megmaradtak a kapcsolatai a hatalom felé. Ezer szál köti az oligarchához üzleti téren, miközben a család oldaláról a miniszterelnökhöz is köze van. Ugyanis Nyerges is, Orbán felesége, Lévai Anikó is szolnoki, az üzletember legjobb barátja, Ökrös Imre élettársa Lévai Gizella, Lévai Anikó testvére.

Simicska alkut köthetett, pénzét megtarthatja a visszavonulás mellett, egykori érdekeltségei pedig kisebb-nagyobb kerülőúttal Mészáros Lőrincnél is kiköthetnek. De a csúcsoligarcha a hírek szerint bebiztosította magát, állítólag letétbe van helyezve egy videó, amelyiken Orbánnal közös ügyeiről beszél – ez az ő aranytartaléka.

Nélküle nem lenne Fidesz

Simicska a Mezort Általános Befektetési Zrt.-t, az Euro Publicity Kft.-t, a Megapolis Media Zrt.-t, a Mundus Invest Zrt.-t, a Lánchíd Rádió Műsorszolgáltató Kft.-t, a Pro-Ráta Holding Zrt.-t és a Pro-Aurum Zrt.-t adja el. Hivatalosan a Pro-Aurum a Közgép tulajdonosa, vagyis Simicska így a Közgéptől is megválik. Az, hogy a már bezárt Magyar Nemzet kiadója nincs a listán, nem véletlen: a céget négy másik vállalat tulajdonolja, mind a négy az eladottak között van.

Simicska magasról esett nagyot néhány év alatt. Mit is mondott Bayer Zsolt Simicskának a G-nap idején?

Te is tudod, én is tudom, kedves Lajos, hogy nélküled már nem lenne Fidesz. Már 94 óta nem lenne. De amit most művelsz, az gyalázatos.

