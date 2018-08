Anyaország :: 2018. augusztus 6. 08:19 ::

Továbbra is balra tart a Jobbik - a Mi Hazánk kizártnak tartja a csatlakozást egy Vona vezette összefogáshoz

Annak ellenére is balra tart a Jobbik, hogy az elmúlt hónapokban sorra lépnek ki a pártból és sorra szűnnek meg a vidéki alapszervezetek. A kilépők szerint a Jobbik rálépett arra az útra, amihez már semmi köze a korábbi, radikálisabb nézeteknek. Az újabb összefogás az LMP, a Momentum és a Jobbik között jöhet létre.

Összefogást tervez az LMP a Momentum és a Jobbik – ezt a Lehet Más a Politika elnökségének titkára ismerte el.

„Az, hogy ezt ki milyen formában fogja vezetni, az most egy mellékes kérdés, nyilvánvalóan erre vonatkozóan is meg kell hozni a döntést, de én azt gondolom, hogy az ősz folyamán ez is meg fog történni” – ezt az LMP elnökségi titkára, Kanász-Nagy Máté mondta.

Azonban azt is hozzátette, még tárgyalni kell a pártoknak a részletekről.

A Jobbiknak azonban már határozott elképzelései vannak. A párt arra számít, hogy Vona Gábor áll az együttműködés élére.

Volner János egy korábbi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

"vélhetően Vona Gábor az egész 21. századi ellenzéknek a vezére szeretne lenni, nem csak a Jobbiké".

Lehet, hogy a volt pártelnök pont erre készül, ugyanis közösségi oldalán már a második videót tette közzé egy sejtelmes, 21-est formáló logóval és az augusztus nyolcadikai dátummal. Sajtóhírek szerint a szám és a szlogen is az LMP-vel való együttműködésre utal, és a videó Vona Gábor visszatérését is jelentheti.

Köteles lenne kiállni, kihívóival vitatkozni a mindenkori, hivatalban lévő miniszterelnök, ha teljesülnek a Mi Hazánk Mozgalom elképzelései – erről Dúra Dóra, a nemzeti mozgalom tagja beszélt vasárnapi sajtótájékoztatóján, írja a PS. Dúró Dóra szerint ehhez az indítványukhoz kapcsolódik, és a politikai élet megtisztulását szolgálná a másik, szintén vasárnap ismertetett előterjesztésük is, amely szerint ugyancsak kötelező lenne, hogy a választásokon induló pártok programokat alkossanak, és azokat nyilvánosságra hozzák. Dúró szerint ezzel ki lehetne szorítani a versengésből a kamupártokat, és a kampány a valódi társadalmi-politikai kérdésekről szólhatna.

„Vona Gábor nem vonult háttérbe, eddig is tudtuk nagyon jól, hogy Sneider Tamást és a Jobbik jelenlegi vezetését a háttérből irányítja – világított rá Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa.

A szakértő szerint folytatódhat a Jobbik szétesése és szavazóinak jelentős részét is elveszítheti. Deák Dániel az M1-en arról beszélt: a Jobbik most a baloldalon próbál teret nyerni.

„A Jobbik esetében egyértelműen látszik, már ugye Vona Gábor pártelnöksége idején is és most is, hogy igyekeznek a balliberális oldalra tolódni. (...) Elengedte teljes mértékben a nemzeti érzelmű szavazóknak a kezét a Jobbik” – részletezte Deák Dániel.

A Századvég legfrissebb felmérése szerint a Jobbik szavazók egynegyede már el is pártolt, és inkább a Mi Hazánk Mozgalomra voksolnának. A Toroczkai László vezette szervezethez az elmúlt hetekben csatlakozott több csalódott egykori Jobbik-tag és politikus is. A Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese szerint ezzel nincs vége, várhatóan még sokan fordítanak hátat a Jobbiknak.

„Folyamatosak az átlépések, több olyan vezető is van, akivel már tárgyaltunk, és a következő napokban-hetekben be fogja jelenteni a Mi Hazánk Mozgalomhoz való csatlakozását, és további szervezeteknek a feloszlása is várható” – jelentette ki Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese.

Dúró Dóra hozzátette: kizártnak tartja, hogy ők egy olyan összefogáshoz csatlakozzanak, amelyet Vona Gábor vezet.

(Híradó nyomán)

