Anyaország :: 2018. október 15. 19:34 ::

A botrányok hatására felfüggesztették az együttműködési tárgyalásokat a "XXI. századiak"

Robbantott Volner János a Jobbikban, bírálta az LMP-hez való közeledést, rendkívüli tisztújítást akart, ezért kizárták a frakcióból. A háttérben a két párt folytatott egyeztetéseket, ám ezeket egyelőre felfüggesztették – értesült a Magyar Hang.



A Jobbik balra tolása ellen tüntetett ma egy maroknyi kiábrándult (volt?) párttag a Képviselői Irodaháznál (fotó: Mandiner)

A lap úgy tudja, a jobbikos pártvezetés állításaival ellentétben az LMP-vel voltak informális egyeztetések, sőt, bizonyos szinteken még az is felmerült, hogy közösen induljon a két párt az európai parlamenti választáson. Ez utóbbi azonban most már biztosan nem fog megtörténni, legalábbis Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese a lapnak egyértelművé tette, hogy önállóan méretik meg magukat. Az önkormányzati választásokról viszont, úgy tudják, továbbra is szó van. Bár azt is többen említették, hogy az elmúlt egy hétben történtek miatt a Jobbik igencsak visszavett a tempóból.

A hivatalos, formális egyeztetéseket mindenesetre mindkét párt cáfolta. Gyöngyösi Márton azzal magyarázta, jelenleg az uniós választásra koncentrálnak. Az LMP szóvivője, Kanász-Nagy Máté pedig arra hivatkozott, hogy majd csak a párt október 20-ai kongresszusán fognak dönteni a szövetségi politikájukról.

Apáti István a Magyar Hang kérdésére azt emelte ki, hogy a Jobbiknak maradnia kell a jobboldali térfélen, mert karakteres jobboldali politizálással a Fidesz szavazótáborának egy része igenis megnyerhető. Kormányváltásra ugyanis csak velük van esély, ám ehhez olyan üzenetek kellenek, amelyre ez a közönség vevő. Az ideológiai különbségek mellett ráadásul az LMP-vel szerinte más baj is van. – A harctéren mi is súlyosan megsebesültünk, és most egy még súlyosabb sérültet is a vállunkra akarunk venni? – tette fel a kérdést

A politikus kifejtette, hogy az LMP-hez való közeledés mellett még bőven akadnak feszültségek a Jobbikban, ráadásul akár több évre visszanyúlóak is. Itt említette, hogy sok esetben még az elnökségi tagok is – Apáti korábban Vona Gábor vezetése mellett is volt alelnök – kimaradnak a döntéshozatalból, és előfordul, hogy csak a sajtóból értesülnek bizonyos ügyekről. Kritizálta emellett, hogy „színtelen, szagtalan” lett a párt, az egyéniségeket pedig megpróbálják elnyomni, kiszorítani.

Azt Volner János és Apáti István is hangsúlyozta, hogy ők továbbra is maradni akarnak a Jobbikban, és rendkívüli tisztújítást szeretnének. Ennek azonban, finoman szólva is, igen csekély az esélye, hiszen Volner János ellen, miután kizárták a frakcióból, etikai eljárás indult. Egyelőre ennek még nincs eredménye, de szinte mindenki arra számít, hogy a pártból is távoznia kell.

A Jobbikban maradók viszont azt sejtik a háttérben, hogy Volner János és társai a Toroczkai László vezette Mi Hazánkhoz tartanak. Toroczkai László a lapnak az esetleges csatlakozásról még nem akart beszélni, úgy fogalmazott, ez még korai lenne. Valótlannak nevezte azt is – amit jobbikos körökben hallani –, hogy már egyeztettek Kövér Lászlóval annak érdekében, a Fidesz a parlamenti házszabály módosításával lehetővé tegye frakcióalakításukat. Ám azt hozzátette, hogy megilletné őket egy frakció, mivel „elképesztő sok munkával” benne voltak ők is a Jobbik eredményében. Úgy összegzett: „ha lesz négy-öt parlamenti képviselőnk, akkor megillet majd minket egy frakció, viszont ez a Fidesztől függ, ezt mindannyian tudjuk”.