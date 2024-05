Háború, Zsidóbűnözés :: 2024. május 10. 20:20 ::

Likud-képviselő: buta bombáinkkal nem egy szobát, hanem tíz épületet bombázunk porig

Miközben világszerte felerősödik az antiszemitázás, holokausztozás, a hazájukat, népüket az aránytalan túlerővel szemben védő Hamász-fegyveresek terroristázása, „a világ legerkölcsösebb hadserege” a világ legtöbb országának asszisztálása mellett háborítatlanul folytatja a népirtást a Gázai övezetben, s az izraeli parlament szószékéről pedig az atombomba bevetésére vonatkozó, korábban elhangzott javaslat után most a palesztin polgári lakosság körében tömeges halált okozó „buta bombák” bevetésére szólít föl Táli Gottlieb, a Likud képviselője. A kormánypárt politikusának parlamenti felvetéséről számol be a mako.co.il hírportál.



Táli Gottlieb a parlament szószékén (fotó: 99-es csatorna)

Joe Biden amerikai elnök néhány nappal ezelőtt bejelentette: amennyiben az izraeli hadsereg megtámadja a Gázai övezet déli részén levő, több mint másfél millió, jórészt az északi és a középső területeken kibombázott vagy onnan a menedék reményében délre menekült polgári személlyel zsúfolt Rafah városát, akkor Washington leállítja bizonyos precíziós légibombák és nehéz bombák szállítását az izraeli hadseregnek.



Izraeli légicsapás Gázaváros Er-Rimál negyedére – valószínűleg „buta bombával” hajtották végre (fotó: Bassár Táleb)

De milyen típusú bombákról van szó, amelyek leszállítását időközben - a Rafah elleni izraeli szárazföldi támadás megindítása után - Washington valóban fel is függesztett? Az Amerikában kifejlesztett, lézerirányítású precíziós bombák a sűrűn lakott területeken (mint például a szóban forgó Gázai övezetbeli Rafah, Hánjúnesz, Dír el-Balah etc.) is képesek célba venni a kiszemelt személyeket vagy objektumokat, anélkül, hogy azok környezetében más emberek is áldozatul esnének a célzott támadásnak. Binjámin Netanjáhu, Izrael többszörösen háborús bűnös miniszterelnöke valószínűleg tisztában van vele, hogy Biden fenyegetőzése, majd a precíziós bombák leszállításának felfüggesztése csupán a nagyvilág meggyőzését szolgálja: lássátok, milyen demokratikus, humánus hatalom Amerika!



Izraeli „hadművelet” Gázaváros Er-Rimál negyedében – „Egyszerűen romba döntök tíz épületet” (fotó: Haszan Aszlíh)

Biden elnök a CNN-nek adott szerdai nyilatkozatában mindenesetre azt is elmondta, hogy a precíziós légibombák és a nehézbombák visszatartásával együtt Amerika továbbra is szállít Izraelnek olyan védelmi fegyvereket, mint például a Vaskupola elnevezésű rakétaelhárító és légvédelmi rendszer. Az amerikai elnök Vaskupolával kapcsolatos szavait viszont nem nagyon értjük, mert a Vaskupola (Kipát bárzel – כפת ברזל) légvédelmi rakétarendszert a Rafael nevű izraeli hadiipari vállalat fejlesztette ki, és gyártja, sőt adja el világszerte.



Szeretteiket siratók egy izraeli légitámadás után a rafahi En-Naddzsár Kórházban (fotó: Abed Rahím Hatíb)

Mindenesetre, addig is, míg a humanista Joe Biden ismét engedélyezi a precíziós bombák leszállítását, Táli Gottlieb, az izraeli parlament likudos, tehát kormánypárti képviselője a kneszet szószékéről azt javasolta „a világ legerkölcsösebb hadseregének”, hogy átmeneti megoldásként vessen be Rafahban és másutt „buta bombákat”.

A likudos honanya buta bombák bevetésére vonatkozó felvetése időközben bejárta a világsajtót, ám az MTI mégsem tartotta hírértékűnek. Éppen ezért mi közöljük Táli Gottliebnek a mellékelt videón (0:00-0:48) eredeti nyelven is hallható, olvasható rendkívül humánus felvetését:

Az Amerikai Egyesült Államok azzal fenyegetőzik, hogy nem ad nekünk precíziós bombákat. Tényleg? Azzal a hírrel szolgálhatok az Amerikai Egyesült Államok számára, hogy nekünk vannak pontatlan bombáink (amit „buta bombának” is szokás mondani – H. J.), meg aztán jogunk is van megvédeni magunkat. S ebben az esetben talán a precíziós bomba bevetésével egyetlen specifikus szoba vagy specifikus épület romba döntése helyett, be fogom vetni az én pontatlan bombáimat. S egyszerűen romba döntök tíz épületet, tíz épületet, igen, tíz épületet. Igen, ezt fogom tenni.

Hering J. – Kuruc.info

