Anyaország :: 2018. október 25. 13:37 ::

Megint költözéssel "fenyegetőzik" a CEU, de Cornstein megpróbálja kijárni az aláírást

Az egyetem közösségének ma délutáni gyűlésén a CEU vezetése bejelentette, hogy az amerikai nagykövetet a kormány három hete arról tájékoztatta, hogy nem hajlandók aláírni az államközi egyezményt New Yorkkal - értesült az Index. Ezért, ha decemberig nem történik az ügyben haladás, az egyetem Bécsbe költözteti az USA-ban akkreditált képzési programjait.

Bejelentették, aki Budapesten kezdte meg a tanulmányait, az itt is fejezheti be, tehát az esetleges változást felmenő rendszerben vezetik be, ennek ellenére a CEU megtartja belvárosi épületét. David Cornstein, az USA magyarországi nagykövete ígéretet tett rá, hogy megpróbálja kijárni decemberig az egyezmény aláírását.

Bécsben már rendelkezésre állnak a szükséges létesítmények, és az akkreditáció is elintéződött, az esetleges költözés költségeit az amerikai alapító kinti adományaiból fedezik, nem a CEU meglévő vagyonából.

A ma bejelentett döntések az egyetem kuratóriumának vasárnapi döntésén születtek. Az ügyben a CEU délután 2-kor tart sajtótájékoztatót.

(Portfolió)