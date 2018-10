Anyaország :: 2018. október 25. 20:42 ::

Na most kellene egy kardlapos lovasroham a Kossuth térre!

A DK-frakció összes tagja a Kossuth téren fog éjszakázni, így vállalnak szolidaritást a “bűnözőknek tekintett” hajléktalanokkal.

Csütörtök este nyolckor a Demokratikus Koalícó frakciójának összes tagja a Kossuth térre vonult, és reggel hatig ott is maradnak - jelentette be Gréczy Zsolt az ATV Egyenes Beszédben. A képviselő az interjú után maga is csatlakozik a társaihoz.

"Szolidaritást vállalunk a hajléktalanokkal, akiket bűnözőknek tekint ez a kormány" - szólt a magyarázat.