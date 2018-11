Anyaország :: 2018. november 11. 20:11 ::

Előzetesben oltalmazzák tovább az afgán erőszaktevőt

Egy hónapra letartóztatásba került a szexuális erőszakkal gyanúsított afgán férfi – erősítette meg Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője vasárnap az MTI-nek. Mint felidézte: a férfi a megalapozott gyanú szerint elkövetett cselekményt követően elhagyta az országot. Elfogatóparancs alapján fogták el a rendőrök.

Tájékoztatása szerint az ügyészség megállapította, hogy a szökés, elrejtőzés veszélye továbbra is fennáll, és a bűnismétlés is reális. A kerületi ügyészség a gyanúsított letartóztatását indítványozta, amit a bíróság az ügyészi indítvánnyal megegyezően el is rendelt. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett, így a végzés még nem jogerős – közölte Bagoly Bettina.